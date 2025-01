Cradle of Filth nagrali utwór z Edem Sheeranem. "Są blasty, krzyki"

Legendarna na scenie metalowej grupa Cradle of Filth łącząca elementy gotyckie i symfoniczne na scenie pojawiła się w 1991 roku. Na swoim koncie mają aż 13 albumów studyjnych, a w 2025 roku światło dzienne ujrzeć ma kolejny zatytułowany "The Screaming of the Valkyries". Około trzech lat temu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące wspólnego utworu Cradle of Filth i popularnego popowego wokalisty.

Ed Sheeran i Cradle of Filth nagrali wspólny utwór

Niedawno lider zespołu, Dani Filth pojawił się w "Downbeat Podcast" i zdradził więcej informacji na temat wspólnego numeru: "Nie chcieliśmy wydawać utworu świeżo po nagraniu, bo byliśmy zajęci innymi rzeczami. Potem Ed nie mógł tego zrobić, bo miał swoje sprawy. Kawałek wyjdzie, jak wyjdzie. Nie chcieliśmy umieszczać go na naszym albumie"

Wiele osób twierdziło, że Ed Sheeran nie będzie na tyle odważny by podjąć się nagrania utworu z metalową grupą. Warto jednak przypomnieć, że w 2022 roku muzyk wydał przerobiony na nieco mroczniejszy klimat przebój "Bad Habits" we współpracy z metalcore'ową grupą Bring Me The Horizon.

Wokalista Cradle of Filth potwierdził jednak, że Sheeran na wspólnej sesji w studio pokazał klasę: "To zupełnie nowa piosenka Cradle of Filth z udziałem Eda Sheerana. Duża część z niej brzmi jak utwory Eda Sheerana. Gra na akustycznej gitarze, śpiewa po swojemu. Jednocześnie sporo tego brzmi jak my – są blasty, krzyki. Ed naprawdę się stara. Wykonuje rockowe wokale. Piosenka jest o samodzielnej afirmacji. To naprawdę dobra piosenka. Tylko kilka osób ją słyszało. Nawet moja mama jeszcze jej nie słyszała".

Premiera krążka "The Screaming of the Valkyries" planowana jest na kwiecień 2025 roku. W rozmowie z Metal Hammer, Dani Filth potwierdził, że piosenka czeka na swój moment i nie będzie jej na nadchodzącym krążku: "Nie chcemy, aby przyćmiła płytę. Ale zamierzamy ją wydać. Początkowo wszyscy chcieli, abyśmy wydali ją z wielką pompą, ale management Eda nie był tym zainteresowany. Nie jesteśmy do końca pewni, jak to wyjdzie, ale zostało zrobione, zmiksowane i gdzieś tam leży na półce… wiesz, wirtualnie. I jest fantastyczne. Ale tylko garstka ludzi faktycznie to słyszała".

Cradle of Filth wystąpią w Polsce podczas planowanego na 4-7.06.2025 Mystic Festival.

