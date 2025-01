Przypomnijmy, że w marcu na antenie Polsatu pojawi się nowa edycja "Must Be The Music". W odświeżonym jury zasiądą Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh.

Na profilu programu na Facebooku regularnie przypominane są co ciekawsze występy z poprzednich lat. Tym razem możemy zobaczyć Getho Lamarre'a znanego jako Gethomil z trzeciej edycji "MBTM" (2012 r.).

Zachwycił w "Must Be The Music": "Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz?"

"Jeden z najbardziej pozytywnych występów w 'Must Be The Music'. Pamiętacie go?" - czytamy w opisie występu.

Wówczas 32-letni wokalista z gitarą podzielił jurorów (Kora i Wojtek "Łozo" Łozowski byli na "tak", Adam Sztaba i Elżbieta Zapendowska na "nie"), ale dogrywka w postaci przezabawnego własnego utworu "Kocham cię" przekonała wszystkich (w jego wersji brzmiało to mniej więcej jak "Kuram cię").

"Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz? Jesteś bardzo piękna" - śpiewał Gethomil, budząc ogromną wesołość wśród jurorów i publiczności.

"Tęsknimy za takim luzem, jaki ty masz" - mówiła Elżbieta Zapendowska. "Tworzysz pozytywną falę, na którą ja wsiadam i płynę" - dodał Wojtek "Łozo" Łozowski.

Nagranie z "Must Be The Music" zanotowało ponad 1 mln odsłon, ale nie była to jedyna telewizyjna przygoda Gethomila, który z programem Polsatu pożegnał się w półfinale.

Wokalista dwukrotnie próbował swoich sił także w "Mam talent" - w 2013 i 2022 r.

Getho pochodzi z Haiti, a do naszego kraju trafił po tragicznym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło jego ojczyznę w 2011 roku.

