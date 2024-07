Lady Gaga zachwyca w Paryżu. Bez żenady robi luksusowe zakupy

Sobotnie popołudnie Gaga spędziła na zakupach z chłopakiem, biznesmenem Michaelem Polanskym. Gwiazda została sfotografowana wchodząc do sklepu Dior na Avenue Montaigne. To ulica znana ze swoich ekskluzywnych butików. Gaga spacerowała w czarnej, obcisłej sukience pod luźną marynarką. Z kolei Michael Polansky wybrał bardziej swobodny strój, licząc, że uda mu się zachować większą anonimowość. Miał na sobie czapkę, okulary przeciwsłoneczne, szary sweter i czarne spodnie.

W sieci zaroiło się też od żartów na temat tego, co pokazała wokalistka. Nie zabrakło m.in. nawiązań do jej stroju, sposobu w jaki śpiewała oraz powiązania jej występu z obecnymi we Francji szczurami. Sieć podbił również jeden z tancerzy wokalistki, który trzymał jeden z jej pomponów. Hitem stał się niezbyt zadowolony wyraz jego twarzy.