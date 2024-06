W mediach spekulowano o rzekomej ciąży Lady Gagi od momentu, w którym do sieci wyciekły zdjęcia ze ślubu jej siostry, Natali Germanotty. Wokalistka świętowała wyjątkowy dzień jednej z najbliższych jej osób wraz ze swoim partnerem Michaelem Polanskym. Na fotografiach ze ślubu fani dopatrzyli się ciążowego brzuszka u Gagi, a w sieci aż zawrzało. Co na to sama artystka?

Lady Gaga szybko zdementowała plotki o ciąży

Lady Gaga błyskawicznie zareagowała na pojawiające się plotki. Opublikowała krótkie ogłoszenie, w którym zdementowała spekulacje. Na platformie TikTok zamieściła filmik z wymownym podpisem. "Nie jestem w ciąży" - czytamy.

Artystka nawiązała także do jednej z najnowszych piosenek Taylor Swift, która ukazała się na albumie "The Tortured Poets Department" ( zobacz! ). "Just down bad cryin at the gym" ("Po prostu tracę rozum, płacząc na siłowni") - napisała w filmiku, wyjaśniając plotki o rzekomej ciąży.

Gwiazda zachęca do głosowania

Wokalistka wykorzystała moment uwagi i postanowiła wpłynąć na społeczeństwo. Swoim tiktokiem, w którym ogłosiła, że nie spodziewa się dziecka, zachęciła fanów do głosowania. Dodała do nagrania link, dzięki któremu można zapisać się na wybory. "Zarejestrujcie się, aby zagłosować" - czytamy w poście Lady Gagi.

Pojawiły się plotki o zaręczynach Lady Gagi

W kwietniu 2024 r. Lady Gaga była w centrum zainteresowania mediów, podobnie jak teraz. Wówczas spekulowano na temat jej rzekomych zaręczyn. Artystka została bowiem zauważona z brylantowym pierścionkiem na lewym palcu serdecznym. Skłoniło to fanów do zadawania pytań. Gaga nigdy jednoznacznie nie zaprzeczyła tym spekulacjom, natomiast stwierdziła, że jest obecnie bardzo zajęta pracą nad nową muzyką.

"Każdego dnia jestem w studiu. Napisałam tak wiele piosenek i wyprodukowałam tak wiele piosenek, a żadna z nich nie przypomina tego, co stworzyłam kiedykolwiek wcześniej" - wyznała Lady Gaga przy okazji niedawnej premiery filmu koncertowego "Gaga Chromatica Ball".