Nie da się ukryć, że Lady Gaga to jedna z najbardziej rozchwytywanych światowych gwiazd. Teraz gwiazda zajmuje się nie tylko muzyką na pełny etat, ale także aktorstwem. W 2021 roku mogliśmy oglądać ją na ekranie filmu "Dom Gucci", a teraz pojawi się w "Joker: Folie à deux" (premiera w październiku).

Solową dyskografię artystki zamyka "Chromatica" wydana w 2020 roku. W kilkumiesięczną trasę koncertową "The Chromatica Ball" wyruszyła dopiero dwa lata później przez pandemię koronawirusa.

Pod koniec maja ukazał się film dokumentalny "Gaga Chromatica Ball", dostępny do obejrzenia w serwisie HBO Max. To właśnie w nim gwiazda zapowiedziała swój najnowszy krążek.

Lady Gaga powraca z nową płytą

W najnowszej produkcji dokumentalnej Gagi pojawiły się dwa napisy, które mówią wszystko. Pierwszy z nich "LG7" określa nadejście siódmego wydawnictwa piosenkarki, a drugi "Gaga Returns" w tłumaczeniu oznacza "Gaga powraca". W tle całego nagrania słychać fragment nowej piosenki z tekstem "dance in the shadow of the night". Ten wycinek został opublikowany na platformie X, gdzie zrobił furorę.

Ale to nie koniec! Podczas premiery "Gaga Chromatica Ball" w Los Angeles, gwiazda zdradziła więcej szczegółów na temat nadchodzącego albumu.

"Jestem w studiu każdego dnia. Nagrałam tyle nowych piosenek, wyprodukowałam tyle nowych utworów i nic nie jest takie, jakie zrobiłam wcześniej. Uwielbiam eksperymentować i odkrywać muzykę. Jest coś pięknego w tym, gdy wiesz, że będziesz kochany bez względu na to, co zrobisz" - mówi piosenkarka.