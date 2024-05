Już 25 maja 2024 r. na antenie HBO oraz na platformie streamingowej HBO Max zostanie wyemitowany koncert Lady Gagi "Gaga Chromatica Ball". Jest to zapis występu artystki na Dodger Stadium w Los Angeles. Amerykańska gwiazda zagrała tam 10 września 2022 r. Był to szumny występ, przez wielu opisywany jako definiujący jej karierę. Wzięło w nim udział aż 52 tys. widzów.

Jakie piosenki usłyszymy w filmie "Gaga Chromatica Ball"?

Setlista rejestrowanego koncertu zawierała hity takie jak: "Rain On Me", "Just Dance", "Poker Face", "Stupid Love" i wiele innych. Tłumy ludzi na stadionie doświadczyły niesamowitego przedstawienia i mogły, wraz z Gagą, odśpiewać jej największe przeboje. Nie zabrakło starych, kultowych już utworów, a także nowości z szóstego albumu wokalistki.

Reklama

Lady Gaga promowała album "Chromatica" na wielu koncertach

Ostatnia solowo wydana płyta w dorobku Gagi to "Chromatica" - pojawiła się w 2020 r. Promując krążek Lady Gaga odwiedziła wiele państw na całym świecie. Zagrała w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Wszystkie koncerty odnosiły ogromne sukcesy sprzedażowe i były dla artystki powodem do dumy, jednak to show w Los Angeles zostało wybrane jako to, które będzie mógł oglądać na swoich ekranach cały świat.

Spotify

Zwiastun, zapowiadający film Lady Gagi, wygląda spektakularnie

Zwiastun "Gaga Chromatica Ball" zawiera typowy dla estetyki Lady Gagi wstęp. Wprowadza atmosferę niepokoju, jest pełen mocnych i mrocznych ujęć. Fragmenty z zarejestrowanego koncertu przedstawiają artystkę i jej tancerzy w wielu stylizacjach i układach tanecznych. Lady Gaga, będąc na scenie, zamienia się w prawdziwego kameleona. Widzowie będą mogli zobaczyć ją w przeróżnych wydaniach - utworach energicznych oraz balladach, stylizacjach imprezowych oraz surowych, a także układach tanecznych, z których każdy jest oryginalny i nietuzinkowy.

Lady Gaga jest zarówno producentką, jak i reżyserką "Gaga Chromatica Ball". Producentami wykonawczymi, którzy współpracowali z artystką, są Bobby Campbell, Arthur Fogel, John Janick oraz Steve Berman. Premiera już wkrótce!