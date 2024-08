Lady Gaga i Bruno Mars razem. "Ten talent jest nie do opisania"

Plotki okazały się prawdą i 16 sierpnia w sieci pojawił się ich wspólny singel "Die With A Smile". Jak można przeczytać w zapowiedzi, gwiazdy rozmawiały o współpracy już od dawna. Pewnego dnia Bruno Mars zadzwonił do Lady Gagi, by ta przyszła do jego studia posłuchać, nad czym obecnie pracuje.