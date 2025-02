"I Like Chopin" wydane zostało w 1983 r. i odniosło ogromny sukces. Gazebo sam przyznał później, że nagrana przez niego kompozycja od początku miała potencjał na stanie się hitem. Łącznie sprzedano ponad 10 mln egzemplarzy singla. Piosenka trafiła także na pierwsze miejsca list przebojów we Włoszech, Niemczech, Danii, Austrii, a nawet Turcji.

Na fali popularności swojej piosenki z polskim akcentem, Gazebo wydał kolejny singiel - "Lunatic" . Następnie ukazała się cała płyta o tym samym tytule, która zdołała dostać się do czołowej dwudziestki najchętniej kupowanych wówczas płyt w Europie. Pomimo kolejnych sukcesów sprzedażowych, popularność piosenkarza zaczęła stopniowo maleć. Żaden z jego kolejnych hitów nie był tak rozchwytywany, jak "I Like Chopin".

Artysta wielokrotnie przyznawał, że Polska to dla niego drugi dom. W latach swojej największej świetności zyskał tu niemałą popularność. Jego przebój "I Like Chopin" chętnie coverowały nasze rodzime zespoły, m.in. Papa Dance. Gazebo napisał nawet piosenkę o Janie Pawle II - "The Man At The Window". "Chopin i Jan Paweł II to dwaj wielcy Polacy, których podziwiam" - mówił włoski piosenkarz.