Kwiat Jabłoni i Ralph Kaminski we wspólnym utworze. Posłuchaj "Wodymidaj"

Zespół Kwiat Jabłoni zaprezentował teledysk do wykonanego w wersji akustycznej utworu "Wodymidaj". Gościnnie w nagraniu wystąpił Ralph Kaminski.

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie tworzą rodzinny duet Kwiat Jabłoni /Wojtek Olszanka/DDTVN / East News

Nagranie pochodzi z debiutanckiej płyty "Niemożliwe" (wydanej w lutym 2019 roku), która w zaledwie siedem miesięcy pokryła się złotem.

Reklama

Duet do realizacji akustycznego live session zaprosili kwartet smyczkowy oraz jednego z obecnie najciekawszych polskich piosenkarzy - Ralpha Kaminskiego.

To już ostatni singel promujący doceniony przez krytyków i słuchaczy album.

Poprzednie kompozycje w bardzo szybkim tempie zdobyły popularność: "Dziś późno pójdę spać" (14 milionów wyświetleń), "Niemożliwe" (4 miliony wyświetleń) oraz "Dzień dobry" (2,5 miliona wyświetleń).

Clip Kwiat Jabłoni Wodymidaj (ft. Ralph Kaminski)

We wtorek (17 marca) zespół pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. Już na początku prowadzący zapytał ich o sławnego ojca - Kubę Sienkiewicza, wokalistę Elektrycznych Gitar. "Żeby uhoronować to, co tata zawsze wykonywał i podoba nam się to, że to było zawsze trochę szalone i takie może czasami kontrowersyjne, dlatego nazywamy się Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni to jest nazwa jabola. Nie chodzi o to, że on (Kuba Sienkiewicz przyp. red.) tyle go pił, tylko że wykonywał kiedyś taką piosenkę i my ją też wykonujemy" - odpowiedziała młoda wokalistka.



Wideo Kwiat Jabłoni i Maciej Musiałowski w programie "Kuba Wojewódzki" już we wtorek o 22:30 w TVN!

"Od samego początku istnienia Kwiatu Jabłoni staraliśmy się to bardzo ukrywać, bo nie chcieliśmy wypłynąć na tym, że jesteśmy dziećmi ojca, bo robimy własną muzę, która jest inna" - podkreślił także drugi członek duetu, Jacek. "Nie chcieliśmy, żeby ludzie robili z tego główny temat i żeby mówili: wiadomo, dlaczego ta piosenka jest znana - bo to ustawione jest" - dodała Kasia.



Kwiat Jabłoni to stworzony przez rodzeństwo duet pop-folkowy. Pomysł na nietypowe zestawienie mandoliny z fortepianem i dwoma wokalami został zaczerpnięty z nowego projektu amerykańskich muzyków: Brada Mehldau'a i Chrisa Thile.

Zespół wystąpił w 2019 roku na najważniejszych muzycznych wydarzeniach w Polsce, m.in. na festiwalu Pol'and'Rock, Open'er czy Enea Spring Break. Kasia i Jacek otrzymali także wyróżnienie na gali Mateuszów Trójki oraz byli nominowani w plebiscycie Róże Gali. Kwiat Jabłoni pracuje obecnie nad drugim albumem - data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Clip Kwiat Jabłoni Dziś późno pójdę spać

Kasia i Jacek, tworzący Kwiat Jabłoni są dziećmi Kuby Sienkiewicza, lidera i wokalisty zespołu Elektryczne Gitary, znanego m.in. z przebojów: "Dzieci", "Jestem z miasta", "Nie pij Piotrek", a także ścieżek dźwiękowych do kultowych filmów takich, jak "Kiler" czy "Kariera Nikosia Dyzmy".