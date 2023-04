Kupiła dom, który ma prawie 90 lat. Oto, jak mieszka trenerka "The Voice"

Kelly Clarkson to jedna z największych muzyki pop w Stanach Zjednoczonych. Odkąd jej kariera rozpoczęła się w "Idolu" sprzedała na całym świecie blisko 30 milionów płyt. Obecnie Clarkson jest trenerką w "The Voice" oraz prowadzi "The Kelly Clarkson Show". Od 2021 roku wokalistka mieszka w ponad 80-letnim domu w Kalifornii. Zobacz, jak wygląda!

Dom Kelly Clarkson /Zillow via The Grosby Group /East News