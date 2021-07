Kelly Clarkson i jej kosztowny rozwód z Brandonem Blackstockiem. Jakie alimenty musi płacić byłemu mężowi?

Serwis The Blast opublikował sądowe dokumenty, z których dowiadujemy się szczegółów na temat głośnego rozstania Kelly Clarkson i Brandona Blackstocka. Wynika z nich, że amerykańska gwiazda zarabia miesięcznie ponad 1,5 mln dolarów.

Podczas rozwodu wokalistka poprosiła sąd o zgodę na sprzedaż ich rancza w Montanie. Sąd odrzucił propozycję, ale nakazał mieszkającemu tam mężczyźnie pokrycia kosztów utrzymania posiadłości.

Blackstock zdecydował się zostać ranczerem w pełnym wymiarze czasowym, porzucając karierę menedżera w show-biznesie. Para poznała się w 2012 r. na stopie zawodowej. Po ślubie w październiku 2013 r. Blackstock przejął obowiązki menedżera swojej żony. Opiekował się też interesami m.in. gwiazdora country Blake'a Sheltona, obecnego męża wokalistki Gwen Stefani.

Kelly Clarkson i Brandon Blackstock - historia miłości

Kelly i Brandon doczekali się dwójki wspólnych dzieci: 7-letniej córki River Rose i 5-letniego syna Remingtona Alexandra.

W czerwcu 2020 r. gwiazda oficjalnie złożyła pozew o rozwód, tłumacząc to "różnicami nie do pogodzenia". Teraz wokalistka podkreśla, że oboje zasługują na szansę budowania nowego życia (Blackstock z poprzedniego małżeństwa ma jeszcze syna i córkę).

Decyzją sądu w Los Angeles Clarkson ma płacić 195 tys. dolarów miesięcznie Blackstockowi z tytułu alimentów i wsparcia dzieci (pierwszeństwo w opiece przyznano matce, ale dzieli ją z ojcem). Menedżer domagał się zapłaty 436 tys. dol.

To nie koniec opłat - wokalistka ma również zapłacić 1,25 mln dolarów na pokrycie honorariów prawników swojego byłego męża.

Emocje związane z trudnym rozstaniem wokalistka zamierza zawrzeć w nowych piosenkach, a następca albumu "Meaning of Life" (2017) według niepotwierdzonych wciąż informacji ma pojawić się jeszcze w tym roku.

W 2020 r. gwiazda wypuściła nowy singel "I Dare You", a także świąteczne piosenki "Under the Mistletoe" (z Brettem Elderedge'em) i "All I Want for Chrsitmas is You".