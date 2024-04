Paul McCartney oraz jego żona Linda i Denny Laine, Jimmy McCulloch, a także Geoff Britton spotkali się w studiu, gdzie byli nagrywani przez Davida Litchfielda. Towarzyszyli im również aranżer orkiestrowy Del Newman i saksofonista Howie Casey. Sesje trwały cztery dni, a początkowo nie było do końca wiadomo, w jakim celu spotykają się przed kamerą Davida Litchfielda.

Ostatecznie projekt porzucono, zostały taśmy. W trakcie sesji McCartney i spółka wykonywali najnowsze wówczas piosenki Wings, czyli "Band on the Run" czy "Bluebird", ale także klasyki z repertuaru solowego McCartneya i Beatlesów - "Let It Be" czy "Maybe I'm Amazed". Laine natomiast zaśpiewał przebój Moody Blues "Go Now".

Po wielu latach album-live nagrywany w studio, "One Hand Clapping", ukaże się w kilku formatach, m.in. cyfrowym czy na dwóch płytach winylowych. Premierę zaplanowano na 14 czerwca 2024 roku.

Część z utworów zawartych na nagraniu była dostępna w specjalnej edycji krążka "Band on the Run" w 2010 roku, jednak niemal połowa z nich będzie dostępna po raz pierwszy.

Paul McCartney i Wings - "One Hand Clapping". Lista utworów:

One Hand Clapping Jet Soily C Moon/Little Woman Love Maybe I'm Amazed My Love

Bluebird Let's Love All of You I'll Give You a Ring Band on the Run Live and Let Die Nineteen Hundred and Eighty Five Baby Face Let Me Roll It Blue Moon of Kentucky Power Cut Love My Baby Let It Be The Long and Winding Road/Lady Madonna Junior's Farm Sally G Tomorrow Go Now Wild Life Hi, Hi, Hi.