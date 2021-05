Kult z nową piosenką "Wiara". Kiedy premiera albumu "Ostatnia płyta"?

Zespół Kult opublikował nową piosenkę pod tytułem "Wiara". Odnoszą się do księży i Kościoła.

Nowy album Kultu będzie nazywał się "Ostatnia płyta". Premiera zaplanowana jest na 28 maja 2021 roku.



"Wymyśliłem tytuł, który, mam nadzieję, będzie zaciekawiający, przyciągający uwagę: 'Ostatnia płyta'. Jest już zrobiona okładka i będzie ona bardzo ascetyczna - czarny napis 'Kult' większymi literami, pod spodem napis 'Ostatnia płyta' i białe tło. Będzie to trochę przypominało tablicę, za pomocą której bada się wzrok. Zwłaszcza to białe tło jest dla mnie istotne" - opowiedział Kazik Staszewski w rozmowie z "Teraz Rockiem".

"Wszystkie płyty, jakie ostatnio wydaliśmy, miały tło ciemne, a to jest kłopot, kiedy się ludziom te okładki podpisuje. Tu tło będzie białe, nie trzeba będzie szukać odrobiny jaśniejszego miejsca, ani się pieprzyć z szukaniem srebrnych czy złotych markerów" - wytłumaczył.

Zaprzeczył jednak, że będzie to ostatni album zespołu. "Nie dorabiamy do tytułu albumu żadnej filozofii. Choć bez wątpienia mnóstwo ludzi będzie i tak myślało, że chodzi o ostatnią płytę w karierze - bo do ludzi można mówić, wyjaśniać, tłumaczyć, a oni i tak wiedzą swoje. A płyta akurat na daną chwilę będzie ostatnia - co nie oznacza, że nie będzie następnych. Bo będą" - stwierdził.

Pierwszym utworem promującym płytę jest "Wiara". Kult znany z dosadnych tekstów, również w tej piosence porusza istotne kwestie. "Nie mieszaj tedy / Wiedzy i wiary / Bo to są odrębne przecież obszary (...) Facet w sukience / Co kocha dzieci? / Niejedna głowa za to poleci" - można usłyszeć w utworze.

