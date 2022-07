Kto zagra Violettę Villas w filmie biograficznym? Fani mają swój typ

Film "Violetta i dzięcioł" ma opowiadać historię Violetty Villas ( posłuchaj! ). "Tym naszym dzięciołem jest syn Violetty, Krzysztof Gospodarek. Ona go tak właśnie nazywała. Muszę przyznać, że długo przekonywałam Krzyśka do opowiedzenia tej historii z jego perspektywy, ale w końcu udało się" - mówiła "Faktowi" reżyserka, Karolina Bielawska.

Można się spodziewać, że w filmie nie zobaczymy jedynie powierzchownej Violetty, która chodziła w ekstrawaganckich strojach i miała liczne romanse. Reżyserka sądzi, że jej historia jest "zbyt ciekawa i uniwersalna, by ją spłycić". 'Jest to fascynująca historia. Nie tylko o gwieździe, ale o kobiecie, matce i artystce. Poznajemy ją z perspektywy syna. Odkrywamy tajemnice Violetty, te do tej pory nam nieznane" - mówi.

Nadal nie wiadomo, kto wcieli się w rolę Villas. Fabuła ma rozpocząć się w momencie, gdy jest ona "nikomu nieznaną, naiwną, ale wierzącą w swój talent dziewczyną z Lewina Kłodzkiego". Kiedyś mówiono, że będzie to Margaret, ale od tych plotek minęło już wiele lat.

Violetta Villas (1938-2011) 1 / 10 5 grudnia 2011 roku w wieku 73 lat w Lewinie Kłodzkim zmarła Violetta Villas. Polska i międzynarodowa artystka estradowa, śpiewaczka operowa i operetkowa, aktorka filmowa, teatralna i rewiowa, kompozytorka, autorka tekstów - tak o Violetcie Villas pisze Wikipedia. Jej głos był charakteryzowany jako sopran koloraturowy o rozszerzonej skali, obejmującej 4 oktawy. (zdjęcie z 1970 r. - fot. Aleksander Jałosiński) Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Kto zagra Violettę Villas?

Aktorów, którzy zagrają w filmie mamy poznać dopiero pod koniec wakacji. Jak podawał "Super Express", nieoficjalnie mówi się, że gwiazdę zagrać ma Natasza Urbańska. "Ona jest ogromną fanką talentu Villas. W swojej karierze miała już okazję zmierzyć się z jej repertuarem. Poradzi sobie z tym świetnie" - twierdzi źródło tabloidu.

Fani jednak twierdzą, że widzą w tej roli kogoś innego. Ich kandydatką jest Magdalena Wróbel, znana m.in. z produkcji TVP "Dziewczyny ze Lwowa". "Natasza jest utalentowana, ale jako Violetta nie pasuje. Magda natomiast wygląda niemal identycznie jak ona w młodości i do tego też pięknie śpiewa" - powiedziała "Super Expressowi" współorganizatorka I Festiwalu im. Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim.