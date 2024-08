Kto z Polski na Eurowizję 2025? Sara James oficjalnie potwierdza

"Nie mogę zrobić wstydu, więc nic pochopnie. Trzeba się zastanowić i przemyśleć to. Jak będę gotowa i będę miała gotowe wszystko, to się zgłoszę. (...) Ja myślę, że jeśli miałoby to się wydarzyć, to chciałabym, żeby to było najbliższe mojemu sercu i zgodne ze mną. Bo jeśli coś nie jest prawdziwe, to widać to i czuć na odległość. Jak możesz śpiewać piosenkę, jeśli nie jesteś z niej dumny albo się jej wstydzisz" - dowodziła Sara James w rozmowie ze Światem Gwiazd.