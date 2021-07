Książę Karol zdradził tytuły ulubionych piosenek. Czego słucha następca tronu?

Brytyjski następca tronu ujawnił właśnie, jakie utwory są bliskie jego sercu i jaki ma gust muzyczny. Teraz wszyscy fani brytyjskiej rodziny królewskiej będą mogli ich posłuchać, bo stworzona przez następcę tronu playlista będzie udostępniona wszystkim chętnym na Spotify.

Książę Karol jest synem królowej Elżbiety II /Christopher Furlong /Getty Images

Jakim człowiekiem jest książę Karol? Choć o brytyjskiej rodzinie królewskiej media na całym świecie piszą niemal codziennie, to odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. O księciu Walii w gruncie rzeczy wiadomo niezbyt wiele, bo jest osobą bardzo skrytą i niechętnie okazuje swoje emocje.

Teraz jednak można się dowiedzieć, co mu w duszy gra, bo książę zdradził, jakie piosenki i jacy wykonawcy należą do jego ulubionych. Na liście muzycznych idoli syna Elżbiety II są m.in. The Three Degrees, Diana Ross i Edith Piaf.

O swoich muzycznych preferencjach książę Walii opowiedział w czasie audycji w szpitalnym radiu Hospital Broadcasting Association. Wziął w niej udział, aby podziękować medykom i wolontariuszom za ich pracę podczas pandemii. Następca tronu mówił o tym, że jest pod wielkim wrażeniem poświęcenia medyków, wyraził też podziw dla ich niezłomności w walce o życie pacjentów.

W dalszej części programu zdradził listę swoich ulubionych piosenek, wśród których znalazła się "Givin' Up, Givin' In", którą zespół The Three Degrees wykonał na jego 30. urodzinach. Jak wyznał książę, to piosenka, która od zawsze sprawia, że ma nieodpartą chęć wstać i zatańczyć.

Oprócz niej na liście hitów księcia pojawiły się także: "Don't Rain On My Parade" Barbry Streisand, "La Vie En Rose" Edith Piaf, "Upside Down" Diany Ross, "The Voice" Eimear Quinn, "The Click Song" Miriam Makeby, "You're a Lady" Petera Skellerna oraz "La Mer" Charlesa Treneta.



W sumie w zestawie ukochanych utworów księcia Karola znalazło się trzynaście piosenek. Pełną listę będzie można znaleźć na Spotify, bo zostanie udostępniona przez Clarence House w mediach społecznościowych.

W trakcie audycji książę opowiedział też o swojej znajomości z jedną z Barbrą Streisand, która wykonuje jeden z utworów z jego prywatnej listy przebojów.

Zdjęcie Książę Karol i Barbra Streisand w 1994 r. / Kent Gavin/Mirrorpix / Getty Images

"Zawsze byłem wielkim wielbicielem niezwykle wszechstronnej amerykańskiej aktorki i piosenkarki Barbry Streisand. W 1974 roku, kiedy służyłem w Royal Navy jako młody porucznik fregaty HMS Jupiter, zadzwoniliśmy do bazy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w San Diego w Kalifornii, bo usłyszałem, że obecnie kręci film 'Funny Lady' w Warner Bros. Studios. Miałem szczęście odwiedzić plan zdjęciowy i tam się z nią spotkać" - wyznał książę Karol.

Ich znajomość trwa do dziś, a na jednym z koncertów w 2019 roku piosenkarka ponoć zażartowała, że gdyby przed laty inaczej wszystko rozegrała, być może teraz byłaby pierwszą żydowską księżniczką.

