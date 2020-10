Krzysztof Skiba schudł prawie 30 kilogramów. Ale zmiana!

Krzysztof Skiba kojarzony przede wszystkim z zespołem Big Cyc przeszedł spektakularną metamorfozę. W kilka miesięcy schudł o prawie 30 kilogramów. Zdradził, jak to zrobił.

Krzysztof Skiba znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi /Artur Zawadzki / Reporter

Od momentu wejścia do show-biznesu Krzysztof Skiba wyglądał w zasadzie tak samo. Sytuacja zmieniła, gdy nadeszła pandemia.

Reklama

W czasie dobrowolnej kwarantanny Skiba postanowił wziąć się za siebie.



W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" zdradził, że w ciągu kilku miesięcy udało mu się zrzucić aż 28 kilogramów.

"Jedzenie po koncertach o 1 czy 2 w nocy nie było zdrowe. Jak się zrobi tak raz czy dwa, to nie ma dramatu, ale jak się tak żyje 30 lat, to trochę gorzej. Z rozmiaru 3XL wchodzę teraz w L" - pochwalił się.

"Postanowiłem wirusa pokonać na zdrowo. Wiedziałem, że czeka nas bezruch. Miałem już trochę tego brzuszka, schodziłem z wagi 114 kg, co przy moim wzroście jest już poważną sytuacją. Przeszedłem na radykalną, ale zdrową dietę" - wyjaśnił.



Instagram Post

Całkowicie odstawił alkohol, wyeliminował również z diety słodycze i tłuste, mięsne potrawy. Pilnował także, by jeść regularnie - jeden posiłek co trzy godziny. "Pierwszy 10 kg zrzuciłem sam. Zero głodówek, jadłem pięć, sześć razy dziennie, ale małe porcje. Starałem się wypijać 2-3 litry wody dziennie" - tłumaczył.

Później postanowił kontynuować dietę pod okiem specjalisty. "Jak zobaczyłem te przepisy i dużo dań wegetariańskich, wegańskich, mięso gotowane, to stwierdziłem, że tego się nie da zrobić. Jednak się dało. Gdyby to nie było dobre i smaczne, to pewnie bym się poddał. To nie były jakieś nadludzkie wyrzeczenia" - dodał.