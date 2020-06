Krzysztof Skiba skrytykował Edytę Górniak. "Edyta na prezydenta!"

Ostatnio głośno zrobiło się o Edycie Górniak ze względu na jej poglądy. Skrytykował ją lider zespołu Big Cyc, Krzysztof Skiba.

O Edycie Górniak zrobiło się głośno po jej wywiadzie na temat koronawirusa AKPA

Jej wypowiedzi na temat pandemii koronawirusa i szczepień wzbudziły kontrowersje.



"Sytuacja, która sparaliżowała cały świat, zastała mnie w Stanach. Nie spodziewałam się, że to wszystko tak szybko sparaliżuje trzeźwość umysłu ludzi. Przyleciałam do Polski ostatnim samolotem. Cały czas zastanawiałam się, czy nie zostać. Moja podróż była bardzo spokojna, normalna. Ludzie byli skoncentrowani na bezpieczeństwie. Przyleciałam do Polski i zobaczyłam, jak ludzie się czują. Byłam zdruzgotana" - mówiła wokalistka w rozmowie z telewizją wrealu24.pl, spytana o ocenę obecnej sytuacji na świecie.

Piosenkarka wyraziła także opinię, że pandemia koronawirusa to nie przypadek. "Zdecydowanie ktoś za tym stoi. Globaliści. Nie chciałabym powiedzieć wszystkiego, co myślę, bo mogłabym pogrążyć ludzi w jeszcze większym smutku. Ludzie świadomi są zagrożeniem dla liderów światowych. Lepiej mieć masę ludzi, którzy wykonają polecenia. Takim ludziom łatwiej jest dyktować warunki życia" - komentowała.

"Jakiś jest cel w tym, żeby ludzi zastraszyć. Myślę, że chodzi o przymusowe szczepienia. Dopóki żyję nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm. Nie pozwolę mojemu dziecku się zaszczepić" kontynuowała, dodając, że nie może zweryfikować, co znajduje się w szczepionce. "Jeśli będą chcieli nas rozstrzelać, to niech nas rozstrzelają" - podsumowała ostro.

Później piosenkarka doniosła, że fani chcą, by wystartowała w wyborach prezydenckich. Na jej słowa odpowiedział lider zespołu Big Cyc, Krzysztof Skiba.



"Już dawno nie słyszeliśmy jej nowych przebojów. Największymi jej hitami od lat są kolejni źle dobrani partnerzy, z których po rozstaniu połowa ląduje w więzieniu, a druga połowa w psychiatryku" - skomentował muzyk, odnosząc się prawdopodobnie do tego, że w ostatnich miesiącach Górniak często wyjawiała fakty o swoich poprzednich związkach.



"Ale jest wreszcie temat niezwiązany ze sprawami osobistymi. Edyta Górniak ujawniła, że otrzymuje wiele próśb dotyczących startu w wyborach prezydenckich. W tej ważkiej dla narodu sprawie piszą do niej oprócz dzieci z całej Polski 'także dorośli ludzie, profesorzy, lekarze'" - napisał Skiba.

"Przez lata ulubiona wokalistka Kwaśniewskiego (...) dziś jest idolką wśród skrajnej prawicy i antyszczepionkowców. Ta była uczennica technikum pszczelarskiego z Kluczborka (w trzeciej klasie przerwała naukę, nie robiąc matury) dziś na forach tropicieli prawdy spod znaku brunatnej flagi robi za eksperta medycznego" - skrytykował.