Mimo ukończenia 73 lat, Krzysztof Cugowski, legendarny wokalista Budki Suflera, nie zamierza przestać koncertować. Choć formalnie przeszedł na emeryturę w 2017 roku, wciąż aktywnie występuje na scenie. Powodem tej decyzji są kwestie finansowe - emerytura muzyka nie zapewnia mu komfortowego życia, co zmusza go do kontynuowania kariery.

W 2023 roku "Super Express" wyliczył, że emerytura Cugowskiego wynosiła około 1700 złotych.

W ciągu swojej kariery Cugowski użyczył fragmentu swojej piosenki 50 Centowi. Teraz ujawnił, ile kasy za to dostał.

50 Cent wykorzystał piosenkę Budki Suflera

W 2015 roku 50 Cent zainteresował się Budką Suflera. W piosence "Body Bags", która znalazła się na mixtape rapera "The Kanan Tape", został wykorzystany fragment piosenki zespołu. Mowa tu o utworze "Noc nad Norwidem", za którego sampel musiał zapłacić. Po dziewięciu latach Krzysztof Cugowski wyznał, jaką kwotę za to otrzymał.

"Nawet dostaliśmy z Lipą [Romualdem Lipko - przyp. red.] trochę pieniędzy za to. Niestety, to nie jest z płyty, takiej co 20 milionów sprzedał. Nad czym bardzo ubolewam (...) 50 Cent miał bardzo poważną wpadkę przy swojej płycie, której sprzedał 20 milionów. Nie mogę tego odżałować, że 'Nocy nad Norwidem' na tym nie ma" - wyznaje.

Okazuje się, że Cugowski nie jest do końca zadowolony z kasy, jaką dostał. Uważa, że mógłby dostać więcej, gdyby znalazł się na popularniejszej płycie. Chociaż wiele osób by nie pogardziło taką sumą.

"Pieniądze przyszły. Nie były to jakieś astronomiczne sumy. Dostałem około pięć, czy sześć tysięcy dolarów. Ale czy to jakaś krzywda?" - mówi Cugowski.

Sześć tysięcy dolarów to w przeliczeniu około 19 tys. złotych.

Piosenki Budka Suflera została wykorzystane także przez DJ Muggsa z Conwayem the Machine, Westside Gunn, czy Seana Price.