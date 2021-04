Kruk i Wojtek Cugowski: Miłosny halny. Posłuchaj "Hungry for Revenge"

"Uwielbiam takie chwile natchnienia, które odnajdują człowieka w najbardziej nieoczekiwanym momencie i robią w głowie totalny bałagan" - mówi o utworze "Hungry for Revenge" Piotr Brzychcy, gitarzysta i lider grupy Kruk. To kolejny numer z zapowiadanej już przez nas płyty "Be There" nagranej z Wojtkiem Cugowskim.

Reklama

Kruk i Wojtek Cugowski odliczają do premiery wspólnej płyty /LARK Dariusz Świtała/Paweł Płonka /materiały prasowe

Jak już informowaliśmy, album "Be There" wydany zostanie pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski.

Reklama

Wojtek Cugowski zaśpiewał na płycie i napisał teksty do wszystkich ośmiu utworów.

Po singlu "Rat Race" poznaliśmy nagranie "Hungry for Revenge".

"Do 'Hungry For Revenge', tak jak zresztą do każdego innego utworu z płyty, najpierw napisałem linię melodyczną. Potem, słuchając wersji demo, zacząłem się zastanawiać, o czym mógłbym napisać tekst. Utwór jest dosyć mroczny, ale bardziej w stronę starego Whitesnake niż, powiedzmy, Black Sabbath. Ma w sobie taki melodramatyczny klimat, tak to czuję... Chciałem, żeby na płycie pojawił się temat związków damsko-męskich... Oczywiście wiem, że to jest mocno 'oklepane', ale jednak kwestia uczuć, miłości, odtrącenia czy tęsknoty dotyczy wszystkich, każdy człowiek ma w tej materii inne doświadczenia, każda historia jest nieco inna. Napisałem więc tekst z perspektywy faceta, który zostaje zdradzony przez swoją partnerkę... a wciąż jest szaleńczo w niej zakochany. Historia nie jest oczywiście prawdziwa, ale z pewnością mogłaby się wydarzyć... i pewnie wydarzyła się nie raz!" - opowiada Cugowski.

Wideo Kruk & Wojtek Cugowski - Hungry For Revenge (Oficjalne Audio)

Kulisy powstania nagrania ujawnia Piotr Brzychcy, gitarzysta i lider grupy Kruk.

"Główny riff gitarowy zabrzmiał w mojej głowie w środku nocy podczas weekendu, który spędzałem w Tatrach. Motoryka gitary prowadzącej obudziła mnie i wręcz nakazała sięgnąć po instrument w celu zapamiętania choć fragmentu. Prace jednak skończyłem pół godziny później, gdy utwór w całości był już gotowy i nagrany na dyktafon w telefonie. Uwielbiam takie chwile natchnienia, które odnajdują człowieka w najbardziej nieoczekiwanym momencie i robią w głowie totalny bałagan. Zawsze będę miał w pamięci ten burzliwy klimat, deszcz bębniący o szyby, wrzaskliwy halny i nocny zarys szczytów tatrzańskich przecinany błyskawicami w kontekście powstania utworu 'Hungry For Revenge'. Teraz nawet żałuję, że nie użyliśmy żadnych burzowych efektów dźwiękowych, które by się tam idealnie sprawdziły".

Hardrockowa formacja ma na koncie studyjne płyty "Before He'll Kill You" (i jej polskojęzyczną wersję "Zanim cię zabije"), "It Will Not Come Back", "Be3", "Before" oraz koncertowe wydawnictwo "Beyond Live".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kruk Gdyby upadł świat

Sam tytuł "Be There" nawiązuje do poprzednich albumów Kruka ("Be 3", "Be4ore", "Beyond Live"), a okładka również kontynuuje temat chłopca, którego postać pojawiła się po raz pierwszy na albumie "Be4ore". Autorką obrazu, który powstał na potrzeby okładki jest Ewa Toczkowska.

Kruk na koncertach poprzedzał takie sławy, jak m.in. Deep Purple, Carlos Santana, UFO czy Uriah Heep. Wokalistami w zespole byli Tomek Wiśniewski, Andrzej Kwiatkowski i Roman Kańtoch (to on śpiewał na ostatnich płytach "Beyond Live" z 2015 r. i "Before" z 2014 r.).

Kruk przed Deep Purple w Katowicach - 15 lutego 2014 r. 1 / 15 Piotr Brzychcy i Roman Kańtoch Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Obecnie grupę tworzą Piotr Brzychcy (gitara), Darek Nawara (perkusja), Michał Kuryś (klawisze) i mający najkrótszy staż w zespole basista Maciej Guzy.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kruk Last Second

Oto szczegóły płyty "Be There":



1. "Rat Race"

2. "Hungry For Revenge"

3. "Prayer Of The Unbeliver (Mother Mary)"

4. "Made Of Stone"

5. "The Invisible Enemy"

6. "Dark Broken Souls"

7. "To Those In Power"

8. "Be There (If You Want To)".