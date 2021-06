Kora skończyłaby 70 lat. Odsłonięto nowy mural w Warszawie

Na stołecznych Bielanach odsłonięto mural z wizerunkiem Kory w 70. urodziny artystki. Mural będzie otaczać będzie 320 krzewów.

Mural z podobizną Kory został odsłonięty w 70. rocznicę urodzin wokalistki / ADAM JANKOWSKI / POLSKA PRESS /East News

"Dziś, dokładnie w rocznicę 70. urodzin Kory, na warszawskich Bielanach odsłoniliśmy niezwykły mural z wizerunkiem wokalistki, który otaczać będzie 320 krzewów róż" - poinformowała we wtorek zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

Jak dodała, "Kora Jackowska, a właściwie Olga Aleksandra Ostrowska, zostawiła po sobie ogromną spuściznę w postaci doskonałych przebojów". "W wielu z nich zawarła cząstkę siebie oraz trudnych czasów, w których przyszło jej żyć" - podkreśliła.

Na odsłonięciu pojawili się jej najbliżsi, przyjaciele i fani, m.in. Kamil Sipowicz, Ryszard Kalisz i Ramona Rey, która dała krótki występ.



Mural powstał przy ul. Żeromskiego 44/50. Zaprojektował go ilustrator i grafik Tomasz Majewski, a wykonało Good Looking Studio. To nie pierwszy mural z wizerunkiem Kory w stolicy. Inny mural z poświęcony wokalistce powstał przy ul. Nowy Świat 18/20, na tyłach Pałacu Branickich.



Kora - właśc. Olga Sipowicz, primo voto Jackowska - była polską wokalistką rockową i autorką tekstów piosenek, w latach 1976-2008 liderką zespołu Maanam. W ostatnich latach życia zmagała się z chorobą nowotworową. Zmarła 28 lipca 2018 r. w wieku 67 lat.



Maanam wylansował takie przeboje jak "Boskie Buenos", "O! Nie rób tyle hałasu", "Kocham Cię, kochanie moje", "To tylko tango","Lucciola", "Wyjątkowo zimny maj", "Zapatrzenie" czy "Po to jesteś na świecie".

Kora była związana z Kamilem Sipowiczem - wzięli ślub w 2013 roku, po ponad 40 latach związku. Pierwszym mężem był zmarły w 2013 r. Marek Jackowski, gitarzysta i współzałożyciel grupy Maanam.



