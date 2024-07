Dorota Gardias pojawiła się w showbiznesie 15 lat temu. Wtedy rozpoczęła pracę w lubelskim TVP3, a później w TVN jako pogodynka i dziennikarka.

W 2009 roku została zwyciężczynią "Tańca z Gwiazdami", a później brała udział w sesjach zdjęciowych do największych polskich magazynów. Była również uczestniczką programów "Azji Express" i "Mask Singer".

Od niedawna Gardias próbuje przebić się na rynek muzyczny. Rok temu wraz z Szymonem "Kuzynem" Owczarkiem wydała singiel "Karmelowy Popcorn". W ciągu ostatnich miesięcy wypuściła piosenkę "Czytany" oraz własny hymn na Euro 2024, czyli "Futbolowy Bal", który wywołał spore kontrowersje.

Dorota Gardias o Komunii Świętej: "wierszyki, których dzieci nie rozumieją"

Prywatnie Dorota Gardias jest w tajemniczym związku z mężczyzną, podobno związanym z piłką nożną, o czym poinformowała w połowie czerwca.

"Nie bardzo chcę o tym mówić, gdyż nie mam takiej potrzeby, żeby też opowiadać o swoim życiu prywatnym, ale też jestem dorosłą osobą - jestem w związku i też nie mam zamiaru tego ukrywać. Nie będę ukrywać się przed ludźmi, że mam partnera. Faktycznie, mój partner związany jest z piłką nożną" - zdradziła w rozmowie w Plejadzie.

Jeszcze z wcześniejszego związku z Piotrem Bukowieckim, celebrytka posiada 10-letnią córkę Hanię. Niedawno przyznała, że nie chciała posłać jej do komunii, pomimo że sama jest wierząca. Według niej są to "wierszyki" niezrozumiałe dla dzieci.

"(...) Chcę powiedzieć, że nie przekonuje mnie to prowadzenie dzieci do Komunii Świętej i uczenie ich - przepraszam, że to powiem - tych wierszyków, których one nie rozumieją" - wyznała w "Wprost Przeciwnie".

Przyznała, że sama czasem nie rozumie niektórych sformułowań podczas modlitwy. Dlatego zadecydowała o nieposłaniu córki do Komunii Świętej, która ma jeszcze mniejsze szanse, aby wiedzieć, o czym mówi.

"Bo ja, jak się czasami modlę, to tam są takie zwroty, które są przez mnie wyklepywane. Nie ma tam głębszej treści, dopiero jak się wczuję, tak to jest wszystko takie wyklepane. Hania nie poszła do Komunii Świętej, dlatego że ja nie chciałam, żeby ona zaliczała te wierszyki, których nie rozumie" - podsumowała.

Okazuje się, że Gardias ochrzciła Hanię po narodzinach, jednak podkreśla, że wolałaby, aby sama określiła swoją wiarę, gdy dorośnie.

"Ochrzciłam ją, natomiast chciałabym, żeby kolejne sakramenty przyjęła, jeśli będzie tego chciała. I żeby to rozumiała, żeby to było dla niej naprawdę ważne" - przyznała.

Dorota Gardias miała nieprzyjemną styczność z kościołem

Warto wspomnieć, że Dorota Gardias zrezygnowała z uczęszczania do kościoła. W jednym z wywiadów wspomniała, że miała nieprzyjemne sytuacje z księdzem.

"(...) Miałam takie różne doświadczenia niefajne śpiewając w kościelnej scholi. Ksiądz zachowywał się tak, jak nie powinien zachowywać się w kościele, przy małych dziewczynkach. Nie było żadnego molestowania ani jakiś drastycznych sytuacji, scen. Ale to były zachowania, które powinny być alarmem dla rodziców, a my jako dzieci w ogóle o tym baliśmy się powiedzieć komukolwiek" - stwierdziła.

Jednocześnie zapewniła, że wierzy w historię Jezusa Chrystusa.