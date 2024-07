Doda to znana polska piosenkarka i celebrytka, która na rynku muzycznym działa od 2002 roku. Z początku była wokalistką zespołu Virgin, z którym nagrała przeboje "Dżaga" czy "Dwie bajki", aby niedługo później rozpocząć karierę solową. Jest znana ze swojego ciętego języka i bezkompromisowych komentarzy. Często wprawia swoich fanów w osłupienie także odważnymi stylizacjami i metamorfozami. Zwykle jednak kojarzona była z blond włosami, których długość i ułożenie się zmieniały, jednak kolor zawsze pozostawał ten sam. Doda zaskoczyła natomiast obserwujących i właśnie przeszła ogromną metamorfozę.

Doda postawiła na mroczny look. W swoich mediach społecznościowych pochwaliła się nowym, tajemniczym wizerunkiem. Wokalistka ma teraz czarne włosy i niebieskie oczy. Nigdy wcześniej nie zaprezentowała się swoim odbiorcom w taki sposób, więc reakcje były skrajne. Fani błyskawicznie skomentowali jej wpis na Instagramie, zastanawiając się, co skłoniło gwiazdę do tak wielkiej zmiany.

Doda, jakiej jeszcze nie było

Filmik, dodany przez Dodę, przedstawia artystkę w zupełnie nowej odsłonie. Ciemne włosy, morski kolor oczu, a do tego stylizacja z czarnej skóry z wysokimi butami i napisem "FAME" na rękawie. "Jeszcze takiej mnie nie było. Niebieskie oczy i czarne włosy..." - czytamy w opisie postu.

Artystka uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, co sprawiło, że postawiła na tak spektakularną metamorfozę. "To wszystko dla 2 szalonych istot, które zrobiły ze mną super podcast. Efekty już niebawem" - wyznała tajemniczo. Obserwujący wyrazili się jasno - już nie mogą się doczekać na to, co uszykowała dla nich Doda w mrocznym wcieleniu.

Metamorfoza Dody zaskoczyła fanów

Wielu fanów skomentowało post Dody, wyrażając zachwyt nad nowym wyglądem wokalistki. Odbiorcy prawili jej komplementy, a niektórzy przyznali nawet, że czarny kolor włosów lepiej do niej pasuje. "Ogień! Te czarne włosy dodają ci jeszcze większego uroku", "Zawsze wiedziałam, że najlepiej ci będzie w ciemnych włosach", "Zdecydowanie na plus, jest pazur", "Bardziej hot, niż pogoda za oknem", "Ale wyglądasz! 10/10", "Ładnej we wszystkim ładnie" - czytamy pod wpisem gwiazdy.

Wszystko wskazuje na to, że nowy wizerunek artystki powstał jedynie na potrzeby nagrywanego materiału, a ciemne włosy to tylko peruka, jednak wielu fanów już zdążyło zapewnić wokalistkę o tym, że taka zmiana wyszłaby jej na dobre. Doda raczej nie planuje na ten moment zrezygnować ze swojej blond fryzury, ale kto wie, może po tak dobrym odbiorze metamorfozy, kiedyś postawi na mroczniejszy look.

