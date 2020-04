koncertdlabohaterów: Viki Gabor, Patrycja Markowska, Maryla Rodowicz i inni w szczytnym celu

W sobotę (4 kwietnia) na żywo można było oglądać charytatywny #koncertdlabohaterów z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Podczas wydarzenia zbierane były środki na wsparcie walki z pandemią koronawirusa.

Viki Gabor i Maryla Rodowicz wzięły udział w #koncertdlabohaterów AKPA

Akcja jest podziękowaniem za heroiczną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, sanitariuszy oraz innych pracowników służb medycznych, którzy dbają o życie i zdrowie w tych trudnych tygodniach.



Koncert nie był zwykłym wydarzeniem - muzycy grali ze swoich domów, a ze studiem łączyli się za pomocą internetu. Koncert prowadził Marcin Prokop.

Choć nagrywane amatorskimi metodami relacje jakością pozostawiały wiele do życzenia, jak się okazało, nie miało to większego znaczenia. Gwiazdy przyzwyczajone do grania na co dzień w innych warunkach, robiły co w ich mocy, by zachować ciepłą, domową atmosferę.



Dla widzów zagrali: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Margaret, Enej, Patrycja Markowska, Krzysztof "Jary" Jaryczewski, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Kasia Moś, Magda Bereda, Bovska, Lanberry, Alicja Szemplińska, Natalia Grosiak, Ania Rusowicz, Kwiat Jabłoni, Reni Jusis, Sławek Uniatowski, Sonbird, Marcin Wyrostek, Kasia Stankiewicz, Igor Herbut, Sorry Boys, Mirek Kalisiewicz, Tomasz Lipiński (TILT piosenka finałowa), Patricia Kazadi, Paweł Domagała, Jakub Józef Orliński, Dawid Karpiuk z zespołu Duchy., Blue Cafe, Katarzyna Pietras, Ania Karwan, Misia Furtak, Adam Nowak (Raz, Dwa, Trzy) i L.U.C.

Ostatecznie koncert trwał dłużej niż zakładano. Początkowo miał być transmitowany wyłącznie na platformie Player, później ze względu na duże zainteresowanie widzów, zdecydowano się także na transmisję live na Facebooku oraz w telewizji na antenie TVN24. Cały zapis koncertu dostępny jest w player.pl.



Inicjatywą byli zachwyceni zarówno artyści, jak i oglądający. "Dziękuje za tę akcje..wzruszona jestem i poruszona...dziś byliśmy razem,czułam to! Artyści macie cudowne serca,ludzie pod drugiej stronie monitora nie zawiedliście i to jest tak piękne!" - napisała Ania Rusowicz. "Jednak potrafimy się zjednoczyć. Piękna inicjatywa", " Super pomysł oby takich koncertów jak najwięcej" - komentowali widzowie.

Podczas akcji udało się zebrać ponad 4 miliony złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych: kombinezonów, maseczek, gogli, przyłbic, rękawic, czepków - tak potrzebnych dzisiaj pracownikom ochrony zdrowia w Polsce.



Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 1,2 mln osób (ponad 64 tys. zmarło). W Polsce jest już ponad 3600 przypadków (zmarło 79 osób).

