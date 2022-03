Celem "Save Ukraine - #Stop War" jest dotarcie do milionów ludzi na całym świecie, aby pomóc Ukraińcom przeżyć wojnę i ją wygrać. Charytatywny telewizyjny maraton koncertowy rozpoczął się o godz. 17:30 (godzina 18.30 czasu kijowskiego). To transmisja nadawana w języku angielskim przez TVP, która później zostanie retransmitowana w innych 20 krajach Europy i świata znajdujących się w odmiennych strefach czasowych.

Koncert można było obejrzeć na ekranach w specjalnie utworzonych strefach na głównych placach miast Europy - m.in. na warszawskim Placu Defilad, na Rynku Starego Miasta w Pradze, pod Bramą Brandenburską w Berlinie, na Trafalgar Square w Londynie czy na pl. Katedralnym w Mediolanie - a także na platformach streamingowych i w mediach społecznościowych.

Reklama

Koncert prowadzili popularna prezenterka TVP Ida Nowakowska, Donald Arleth (prowadzący TVP World), Timur Mirosznyczenko (komik, aktor i prezenter, współprowadził Eurowizję 2017 i Eurowizję Junior 2009 w Kijowie) i nie kryjąca łez Masza Efrosinina (dziennikarka i prezenterka, współprowadziła Eurowizję 2005 w Kijowie). "Nie ma dnia bez łez" - mówiła Masza Efrosinina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Popularna ukraińska wokalistka musiała uciekać z kraju AFP

Prezydent Andrzej Duda podkreślił w nagraniu podczas niedzielnego telewizyjnego maratonu charytatywnego "Save Ukraine - #StopWar", że oba narody - polski i ukraiński "kochają wolność i nigdy nie pozwolą sobie jej odebrać". "Jesteśmy sobie bardzo bliscy już od wieków, ale dziś łączą nas szczególne więzy, dlatego niesiemy wam pomoc i wsparcie. Wasze bohaterskie zmagania o niepodległa Ukrainę są też walką o bezpieczną Europę i pokój dla wolnego świata" - dodał prezydent."Imperialna pycha" - jak mówił - "i zbrodnie rosyjskiego agresora muszą być powstrzymane". "Dobro zwycięży" - zaznaczył Andrzej Duda.



Podczas koncertu głos zabrał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Cała ludzkość myśli, co zrobić z Rosją... Narody, które mówią jednym głosem, mogą razem zatrzymać tę wojnę" - powiedział. Ukraiński prezydent przekonywał, że należy "uratować Ukrainę i wolność na świecie", ponieważ jest to "rosyjska wojna przeciwko wolności i swobodzie". Wezwał, by "uzbroić wolność" w broń ofensywną i zaapelował o sankcje "przeciw rosyjskiej ropie i bankom". Wskazał ponadto, że trzeba "uratować ludzi przy pomocy korytarzy humanitarnych".

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w skierowanym do Ukraińcu przesłaniu zaznaczył: "wasza determinacja do obrony swojej ojczyzny i demokracji jest przykładem dla całego świata". "Hiszpania w najmocniejszych słowach potępia bezwzględną wojnę Władimira Putina. To agresja na Ukrainę, ale również na to, co reprezentuje system europejski" - powiedział Sanchez.



"Pragnę wyrazić swoją solidarność z obywatelami Ukrainy oraz dzielnym prezydentem tego kraju. Wojna ta zagroziła setkom tysięcy ludzi, wygnała ich z kraju w poszukiwaniu schronienia w wielu państwach kontynentu europejskiego" - powiedział prezydent Gwatemali Alejandro Giammattei. "Rozpoczęta przez Rosję wojna zwiększa też ryzyko wybuchu konfliktu na skalę światową" - ostrzegł.



Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova wskazała, że "nasze wysiłki - pomoc uchodźcom czy współpraca międzynarodowa - dają mi pewność, że robimy wszystko, by osiągnąć cel, którym jest pokój".



Premier Grecji Kyriakos Micotakis przyznał, że pomoc Ukraińcom nie jest dla Greków kwestią wyboru, ale sprawą koniecznością i zasad. "Dlatego nadal będziemy przesyłać Ukrainie pomoc i leczyć ukraińskie dzieci w naszych szpitalach. Pomożemy odbudować Ukrainę, zaczynając od odbudowy szpitala położniczego w Mariupolu" - zapewnił.



Michael Martin, premier Irlandii, podkreślił w przesłaniu do Ukraińców, że "wartości, o które walczycie - wolność i demokracja - stoją u podstaw Unii Europejskiej". "Czekam na moment, kiedy Ukraina zostanie członkiem naszej wspólnoty" - powiedział.



Premier Holandii Mark Rutte zwrócił uwagę na to, że "wolne i demokratyczne państwa świata zjednoczyły się w potępieniu tej inwazji i we wsparciu Ukraińców". "Ten atak się nie powiedzie" - dodał.



"Nie jesteście sami, nasze myśli i serca są z wami" - zapewnili prezydent i kanclerz Austrii, Alexander Van der Bellen oraz Karl Nehammer.

"W imieniu wszystkich Albańczyków chcę zapewnić was oraz waszego prezydenta o naszym wsparciu dla waszej bohaterskiej walki w obronie wolności i godności" - zwrócił się do Ukraińców Ilir Meta.



Kanadyjski premier Justin Trudeau stwierdził, że "Władimir Putin prowadzi straszną i niczym niesprowokowaną wojnę, wojnę wymierzoną w wolność, demokrację i prawo Ukraińców - ale i innych ludzi - do decydowania o swojej przyszłości".



"Wszyscy jesteśmy dziś Ukraińcami broniącymi swojego kraju, wolności i swojej przyszłości. Wojna, którą Putin wypowiedział Ukraińcom, jest straszna, brutalna i niemożliwa do zrozumienia, to prawdziwa zbrodnia" - ocenił prezydent Estonii Alar Karis.

George William Vella, prezydent Malty, mówił: "razem z Maltańczykami chcę wyrazić nadzieję na szybkie ustanie przemocy i trwałe rozwiązanie, które zapewni wszystkim Ukraińcom życie w bezpiecznym, wolnym i suwerennym państwie".



"Razem pokonamy rosyjską inwazję i reżim Putina. Ukraina należy do nas, do Europy" - zapewnił prezydent Łotwy Egils Levits.

"Walki, które toczycie, nie dotyczą wyłącznie Ukrainy, ale całego zestawu europejskich wartości i zasad. Europa wraz z Bułgarią będzie kontynuować pomoc Ukrainie, by Ukraińcy sami mogli definiować swoją przyszłość" - powiedział premier Bułgarii Kirił Petkow.



Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wskazał w apelu do Ukraińców, że "wasza walka jest naszą walką; wasz ból jest naszym bólem; wasza wolność jest i naszą wolnością". "Dla wolności waszej i naszej, chwała Ukrainie!" - dodał w języku ukraińskim.



Roberta Metsola, prezydent Parlamentu Europejskiego, zapewniła Ukraińców, że "mogą oni liczyć na wsparcie Parlamentu Europejskiego na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej". "Udowodniliście, że siła woli i wiara w demokrację pokona każdy czołg" - dodała.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Taraka Podaj rękę Ukrainie