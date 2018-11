Koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego bez muzyków grupy Republika: Czas najwyższy

15 grudnia w klubie Od Nowa w Toruniu odbędzie się 17. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego.

Republika w 1998 r. od lewej Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański, Grzegorz Ciechowski i Sławomir Ciesielski /Andrzej Swietlik / Agencja FORUM

"Jak co roku na deskach sceny w Od Nowie wystąpią artyści, którzy zagrają i zaśpiewają swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki" - czytamy w opisie wydarzenia.

Na scenie na pewno zaprezentuje się duet Tęskno, tegoroczny laureat Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego.

W tym roku zabraknie jednak pozostałych żyjących muzyków grupy Republika, o czym poinformował na swoim oficjalnym facebookowym profilu gitarzysta Zbigniew Krzywański.



"Moi Drodzy, szczególnie fani Republiki! Zbliża się kolejna edycja Koncertu Pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Przeczytałem wpis Jurka Tolaka na grupie Republikanie, pisze on m.in. że 'Tegoroczna edycja koncertu jest już bez mojego jakiegokolwiek udziału w przygotowaniach.' Zatem znika ostatni element, który nas, facetów z Republiki, łączył personalnie z tym koncertem" - pisze muzyk.



"Pragnę przypomnieć, że jestem pomysłodawcą tego koncertu, którego dwie pierwsze edycje produkował Grzesiek Kopcewicz a od 2004 do 2008 - Jurek Tolak (with a little help from me). Potem Jurek współpracował przy jego organizacji. Wystąpiłem na większości z nich. Przyszedł rok 2018, Minęło wiele lat. Od paru lat nie pojawia się na nim Leszek, Paweł. Od tego roku nie będzie też Jurka. Czas najwyższy na moje decyzje. Otóż postanowiłem, ze względu na te i inne okoliczności towarzyszące koncertowi, że NIE POJAWIĘ SIĘ NA KONCERCIE ANI NA ŻADNYM Z INNYCH WYDARZEŃ na Dniach Grzegorza Ciechowskiego. Czas najwyższy wycofać się. Nie oznacza to, że zapominam o Grzegorzu. Będę to robił w inny sposób. Pamiętajmy o Grzegorzu, pamiętajmy o Republice. Pozdrawiam Was!" - napisał Krzywański.

Wspomniany wyżej Jerzy Tolak to wieloletni menedżer Republiki. Grający głównie na basie Leszek Biolik występował w tym zespole w latach 1991-2001, a jego poprzednikiem był Paweł Kuczyński.



"Ode mnie Jerzy przyjmij podziękowanie oraz wielki aplauz za ogrom talentu i pracy, jaki włożyłeś w tę imprezę i dbanie o pamięć o GC przez wszystkie te lata! Jurek jesteś wielki! Dzięki! Oby Ci którzy przyjdą po Tobie choć w części dali radę utrzymać Twój poziom...." - dodał Biolik na swoim profilu.



