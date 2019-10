Koncert INXS po raz pierwszy na kinowym ekranie

Koncertowy film "Live Baby Live", dokumentujący występy australijskiej formacji INXS na stadionie Wembley w 1991 r., po raz pierwszy trafi na kinowe ekrany. Premierę zaplanowano na 27 listopada.

Michael Hutchence (INXS) w 1991 r. /Niels van Iperen /Getty Images

Materiał z koncertu został zremasterowany i ulepszony z oryginalnych 35-milimetrowych taśm. Do podstawowego zestawu dodano nieoblikowane, zagubione nagranie. Menedżer zespołu, Chris M. Murphy, ponoć przez 10 lat szukał oryginalnych taśm...

"Byliśmy sześcioma kolesiami z Australii, dla których stadion Wembley był po prostu kolejną sceną w klubie" - wspominał w jednym z wywiadów show na londyńskim stadionie Tim Farris, jeden z współzałożycieli zespołu.

"Mieliśmy trochę świateł i megafony. Żadnych fajerwerków, wyrafinowanej produkcji, żadnych tancerzy, żadnego chórku czy gigantycznego fortepianu. Po prostu nasza szóstka, a publiczność po prostu oszalała" - dodał muzyk.



INXS, australijski zespół rockowy, powstał w Sydney w 1977 r. z inicjatywy braci Farriss (Tim, Andrew, Jon) oraz Michaela Hutchence'a, Kirka Pengilly'ego i Gary'ego Garry Beersa. Początkowo zespół działał pod nazwą The Farriss Brothers, ale w roku 1979 dokonano ostatecznej zmiany nazwy zespołu na INXS - co jest zapisem zwrotu In Excess (ang. przesada; w nadmiarze).

Grupę rozpoznać można było po specyficznym "elektrycznym brzmieniu" oraz charakterystycznym, pełnym temperamentu wokalu charyzmatycznego wokalisty - Michaela Hutchence'a.

INXS zdobywali liczne nagrody, sprzedawali miliony płyt, grali koncerty na całym świecie, a ich popularność wzrastała z każdym dniem. Wśród hitów zespołu znalazły się m.in. "Never Tear Us Apart", "By My Side", "Disappear", "Need You Tonight", "Suicide Blonde".

W listopadzie 1997 r. samobójstwo w wieku 37 lat popełnił Hutchence. Śmierć muzyka do dziś budzi mnóstwo wątpliwości. Od tego czasu za mikrofonem stawali Jon Stevens, J.D. Fortune i Ciaran Gribbin, ale nie udało się powtórzyć sukcesów oryginalnego składu. Formacja zakończyła działalność w 2012 roku.

Ciało Hutchence'a odnaleziono w pokoju hotelowym. "Był w pozycji klęczącej z twarzą opartą o drzwi. Zawiązał pasek ze skóry węża na mechanizmie zamykającym automatyczne drzwi i tak mocno szarpnął głową do przodu, że rozerwał klamrę" - można było przeczytać w raporcie policji.

Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie Michaela Hutchence'a alkoholu, kokainy, prozaku oraz innych leków uspokajających. Po zamknięciu dochodzenia policja oficjalnie oświadczyła, że przyczyną śmierci 37-latka było samobójstwo przez powieszenie.

Jedna z nieoficjalnych teorii, którą podchwyciły media, mówiła o śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego asfiksją autoerotyczną. To praktyka seksualna polegająca na pozbawianiu organizmu tlenu w celu osiągnięcia zaspokojenia erotycznego. Jedną z metod wyczerpania tlenu jest m.in. samouduszenie poprzez zaciskanie szyi np. paskiem.