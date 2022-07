Scena zbudowana na plaży w Giżycku zamieniła się w keję, do której przybili goście specjalni na zaproszenie prowadzących koncert - Pauliny Sykut-Jeżyny i bosmana Krzysztofa Skiby. Wystąpili m.in. Artur Andrus, Big Cyc, Dawid Kwiatkowski, Antek Smykiewicz, Sound'n'Grace i Mirosław Kalisiewicz.

Widzowie, zgromadzeni na plaży oraz w żaglówkach na jeziorze, usłyszeli tradycyjne szanty, które wykonali przedstawiciele czołówki polskiej sceny szantowej: Banana Boat, Mechanicy Szanty, Cztery Refy, Ryczące dwudziestki, Lunaria i Roman Tkaczyk.

Oryginalny cover Zenka Martyniuka na koncercie Ahoj Mazury

Żeglarski klimat pomogli zbudować wykonawcy znani z innych gatunków muzycznych. Zespół Komodo przygotował z Sabiną Jeszką oryginalną wersję piosenki "Drunken Sailor", a grupa BEMY zaskoczyli aranżacją przeboju "Przez twe oczy zielone" Zenka Martyniuka.

O taneczną atmosferę widowiska zadba grupa Next Tomasza Barańskiego.

Podczas koncertu zostały wręczone dwie nagrody: Debiut Ahoj Mazury 2022 (Lunaria) i Nagroda Specjalna Ahoj Mazury 2022 (Ryczące dwudziestki), za kultywowanie tradycji i promowanie muzyki szantowej.

Podczas Ahoj Mazury w Giżycku wystąpili:

Komodo i Thomas Sykes - "I Just Died In Your Arms"

Komodo i Sabina Jeszka - "Drunken Sailor"

Mechanicy Szanty - "Pacyfik"

BeMy - " Przez twe oczy zielone" i "Wellerman"

Ryczące dwudziestki - "Opowieść przy kielichu" i"Few Days"

Big Cyc - "Słoneczny patrol" i "Rudy się żeni"

Banana Boat - "Zęza"

Artur Andrus - "Nazywali go Marynarz" i "Piłem w Spale, spałem w Pile"

Lunaria - "My Mother Told Me", "Morskie Opowieści"

Roman Tkaczyk - "Hiszpańskie dziewczyny"

Cztery Refy - "Pożegnanie Liverpoolu"

Dawid Kwiatkowski - "Proste" i "Co z nami będzie"

Antek Smykiewicz - "10 w skali Beuforta" i "Pomimo burz"

Mirosław Kalisiewicz - "Biała sukienka" i "Eureka"

Sound'N'Grace - "Dach".

Wszyscy uczestnicy koncertu - "Gdzie ta keja?"