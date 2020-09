Komodo i Courtney Drummey razem. Nowa wersja przeboju Bryana Adamsa "Run to You"

Znana z klubowej wersji "(I Just) Died In Your Arms" (ponad 120 mln odsłon) grupa Komodo zaprezentowała teledysk do kolejnej przeróbki przeboju "Run to You" Bryana Adamsa.

Komodo prezentuje nowy teledysk AKPA

O grupie Komodo zrobiło się głośno w 2018 r. Producenckie trio przygotowało klubową wersję "(I Just) Died In Your Arms" ( posłuchaj! ), przeboju brytyjskiej formacji Cutting Crew z lat 80.

Reklama

Odświeżony numer stał się jednym z przebojów wakacji, uzyskując status poczwórnej platyny. Z wynikiem ponad 120 mln odsłon zespół dołączył do nielicznego grana polskich wykonawców, którzy przekroczyli barierę 100 mln odtworzeń.

W "(I Just) Died In Your Arms" gościnnie zaśpiewał amerykański wokalista Michael Shynes.

Do utworu powstał teledysk, w którym podziwiać można niesamowite umiejętności i niezwykłe akrobacje Katarzyny Bieleckiej - mistrzyni Europy w pole dance.

Clip Komodo (I Just) Died In Your Arms

Sprawdź tekst utworu "(I Just) Died In Yours Arms" w serwisie Teksciory.pl

Kolejnym przebojem z lat 80. przerobionym przez Komodo na hit parkietów był utwór "Is This Love", w oryginale ballada rockowej grupy Whitesnake ( posłuchaj! ). W nowej wersji głosu ponownie udzielił Michael Shynes.



Clip Komodo Is This Love - feat. Michael Shynes

Trio ostatnio sięgnęło po "Run to You" Bryana Adamsa ( sprawdź! ). Była to pierwsza współpraca Komodo z norweskim wokalistą Isakiem Heimem, znanym z piosenki "Kind of Love" duetu Rat City.

Clip Komodo Run To You - ft. Isak Heim

Niespełna dwa miesiące po premierze nagrania grupa zaprezentowała nową wersję - pod tytułem "Run 2 You" z udziałem amerykańskiej wokalistki Courtney Drummey.

W teledysku wystąpili Dominik Maj (Mister Polski internautów 2015, uczestnik programu "Love Island. Wyspa miłości" na Polsacie) i Paulina Budzik.

Clip Komodo Run 2 You - ft. Courtney Drummey

"Tym razem usłyszcie nową wokalistkę z USA, ale także całkiem inny klimat muzyczny. Już pół roku temu przygotowaliśmy aranż do tego utworu, a potem szukaliśmy idealnej wokalistki... i znaleźliśmy Courtney Drummey!" - zachęcają członkowie Komodo.



Zobacz oryginalną wersję "Run to You" Bryana Adamsa: