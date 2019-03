Komodo i teledysk "Is This Love": Kim jest ta ciemnowłosa piękność?

Znane z nowej wersji przeboju "(I Just) Died In Your Arms" polskie trio Komodo prezentuje kolejną przeróbkę. Poniżej możecie zobaczyć teledysk do tanecznej wersji "Is This Love" grupy Whitesnake.

Kadr z teledysku "Is This Love" grupy Komodo /

Komodo to producenckie trio z Małopolski. Grupa odpowiedzialna jest za stworzenie klubowej wersji przeboju "Blue Suede Shoes".

Clip Komodo Blue Suede Shoes

Reklama

Sprawdź tekst piosenki "Blue Suede Shoes" w serwisie Teksciory.pl



Jeszcze większą popularność (ponad 61 mln odsłon) przyniosła jej nowa wersja utworu "(I Just) Died In Your Arms". Oryginał to największy przebój w dorobku brytyjskiej formacji Cutting Crew, który w latach 80. królował na listach przebojów w wielu krajach m.in. w USA, Kanadzie, Finlandii, Wielkiej Brytanii, RPA, Szwecji czy Szwajcarii.

W nowej wersji Komodo gościnnie zaśpiewał amerykański wokalista Michael Shynes.

Clip Komodo (I Just) Died In Your Arms

Sprawdź tekst utworu "(I Just) Died In Yours Arms" w serwisie Teksciory.pl

To właśnie jego głos pojawił się także w kolejnym tanecznym coverze autorstwa Komodo. Tym razem trio sięgnęło po rockową balladę "Is This Love" z repertuaru Whitesnake.

Clip Komodo Is This Love - feat. Michael Shynes

W teledysku pojawia się pewna ciemnowłosa piękność, którą fani zaczęli porównywać do Ariany Grande. To jednak nie amerykańska gwiazda pop, lecz mieszkająca w Polsce ukraińska modelka Kristina Koval, która na Instagramie występuje jako Kristina Foxx.