"Fani Stonesów będą mieli nie lada okazję, ponieważ otrzymają nie tylko nowy album, ale także film dokumentalny. Zespół współpracował przy tym projekcie z firmą produkcyjną Fulwell 73, która stoi za lukratywnym kontraktem Kardashianek z Hulu. Film przedstawia zespół rozpoczynający pracę nad 12 utworami, które pojawią się na płycie 'Hackney Diamonds'" - wyjawił w rozmowie z "The Sun" informator dziennika.

Dokument ukaże zarówno, jak powstawał album, jak i to, co działo się za kulisami niedawnej konferencji, podczas której Mick Jagger , Keith Richards i Ronnie Wood ogłosili premierę kolejnego krążka. Jak zapewnia osoba z otoczenia The Rolling Stones , filmowcy uchwycili nie tylko atmosferę towarzyszącą nagrywaniu nowej płyty, ale także wyjątkowe relacje łączące muzyków. Zatem można się spodziewać, że w trakcie seansu nie zabraknie sporej dawki brytyjskiego humoru, ale i solidnej porcji wzruszeń.

Film ma być również swoistym ukłonem w stronę nieżyjącego Charliego Wattsa . Jest to przecież pierwsza płyta, którą zespół nagrał po jego śmierci. Jednak już wiadomo, że pamięć po tym cenionym perkusiście jest wciąż żywa. W trakcie konferencji, która odbyła się w londyńskim teatrze Hackney Empire, członkowie zespołu zapewnili, że na płycie znajdą się dwie piosenki, które zespół nagrał w 2019 roku wspólnie z Wattsem.

"Po jego odejściu wszystko się zmieniło, nic nie jest takie samo. Bardzo nam go brakuje. Ale mimo to wciąż wiele mu zawdzięczamy. To dzięki niemu mamy w zespole Steve'a Jordana, którego sam Charlie rekomendował i wskazał właśnie jako swego następcę. Sądzę, że bez jego błogosławieństwa byłoby nam dużo trudniej" - wyjaśnił podczas konferencji Keith Richards.

Później w wywiadzie dla "The New York Times" podkreślił, że choć wciąż trudno im się pogodzić z odejściem przyjaciela, nadchodząca płyta jest swego rodzaju muzycznym resetem dla zespołu. "Gdy odszedł, że musieliśmy wyrobić sobie w pewnym sensie nowy styl, nowe brzmienie, tym razem dzięki Steve'owi" - wyjaśnił.

The Rolling Stones - tracklista albumu "Hackney Diamonds":

"Angry"* "Bite My Head Off" "Depending On You"* "Dreamy Skies" "Driving Me Too Hard" "Get Close"* "Live by the Sword" "Mess It Up" "Morning Joe Cues" "Sweet Sounds of Heaven" "Tell Me Straight" "Whole Wide World"

(* - kompozycja współtworzona z Andrew Wattem, producentem).