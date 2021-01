Kolejne kłopoty Phila Collinsa. Była żona wyprzedaje jego złote płyty

Phil Collins ma nieustające problemy ze swoją byłą żoną, Orianne Cevey. Najpierw kobieta przez długi czas bezprawnie okupowała willę piosenkarza w Miami. Gdy w końcu ją opuściła, wymyśliła inny sposób na to, aby doprowadzić piosenkarza do furii - wystawiła na sprzedaż złote płyty z kolekcji Collinsa. Po znacznie zaniżonej cenie.

Orianne Cevey i Phil Collins z przerwami byli ze sobą 11 lat /Reuters Photographer / Agencja FORUM

Orianne Cevey była trzecią żoną Phila Collinsa. Poślubił ją w 1999 roku. Doczekali się dwóch synów - Matthew i Nicholasa. W 2006 r. doszło do rozwodu. Jednak po dziesięciu latach znów zdecydowali się być razem.

W sierpniu 2020 r. Cevey ponownie wyszła za mąż. Tyle że za kogoś innego. Potajemnie wzięła ślub w Las Vegas, mówiąc Collinsowi, że wyjechała w interesach. Gdy kłamstwo wyszło na jaw, Phil i Orianne znów się rozstali. Na nieszczęście piosenkarza, tylko połowicznie.

Cevey długo nie chciała wyprowadzić się z jego willi na Florydzie. Co więcej, zmieniła w niej wszystkie kody bezpieczeństwa. Chciała w ten sposób wymóc na artyście zmiany w ich ugodzie rozwodowej z 2008 roku, ale Collins już wcześniej zapłacił Cevey 46 mln i nie zamierzał jej dalej pomagać finansowo. Podobno Orianne straciła większość tych pieniędzy z powodu nietrafionych inwestycji.

W październiku stanęło na tym, że kobieta opuści willę do 21 stycznia 2021 r. Cevey dotrzymała w tej kwestii słowa. Nie oznacza to jednak, że wybaczyła.

Cevey przekazała do domu aukcyjnego działającego na Florydzie kilka cennych rzeczy z kolekcji Collinsa. Wśród nich są dwie złote płyty za drugi solowy album Roberta Planta "The Principle of Moments", które Collins otrzymał, ponieważ krążki ukazały się w jego wytwórni. Ich cenę wywoławczą ustalono na 50 dolarów. Cevey wystawiła też na sprzedaż, w jednym zestawie, dyplomy związane z przyznaniem Collinsowi pomniejszych nagród muzycznych. W tym wypadku cena wywoławcza to również 50 dolarów. Piosenkarz na razie nie zabrał głosu w sprawie tych aukcji. Licytacje ruszą 4 lutego.

Mało tego, Cevey szuka kupców na część swojej garderoby. Wśród nich są m.in. ubrania i torebki Chanel oraz zegarki marki Rolex. Najwyższą cenę wyjściową - 300 tys. dolarów, ma diament o masie ponad 10 karatów. Dużą część kolekcji Cevey stanowią precjoza, co nie powinno dziwić, zważywszy, że z zawodu jest projektantką biżuterii.

"Przeprowadza się do mniejszego domu i pozbywa się części swoich ubrań i biżuterii (...) W końcu ma 5000 par butów i tylko dwie stopy. Nie może nosić ich wszystkich!" - skomentował jej poczynania rzecznik Cevey w rozmowie z serwisem Page Six.