Genesis powraca po latach. Niepokojące zdjęcia Phila Collinsa

Fani grupy Genesis mocno zaniepokoili się najnowszymi zdjęciami Phila Collinsa. Mający poważne problemy zdrowotne wokalista porusza się na wózku inwalidzkim.

Phil Collins ma poważne problemy zdrowotne /MEGA / The Mega Agency / Agencja FORUM

Pod koniec października w mediach społecznościowych grupy Genesis pojawiła się informacja, że szykujący się do powrotu na scenę muzycy spotkali się w Londynie na pierwszej próbie po 13-letniej przerwie.

Było to pierwsze muzyczne spotkanie Phila Collinsa (wokal), Mike'a Rutheforda (gitara) i Tony'ego Banksa od 2007 r., kiedy to zespół zakończył trasę "Turn It On Again".

Liderom towarzyszą wieloletni gitarzysta prowadzący i basista Daryl Stuermer (w koncertowym składzie występuje już od końca lat 70.) i grający na perkusji Nicholas Collins, 19-letni syn Phila.

"Trzej przyjaciele (...) brzmią niesamowicie" - czytamy.



Przypomnijmy, że po zakończeniu trasy "Turn It On Again" działalność Genesis została zawieszona, ale co jakiś czas pojawiały się pogłoski o reaktywacji. Plotkowało się nawet o powrocie składu z lat 70., z wokalistą Peterem Gabrielem i gitarzystą Steve'em Hackettem. Ostatecznie nic z tego - poza dokumentem BBC "Genesis: Together and Apart" z 2014 r. - nie wyszło.



W połowie 2016 r. swój powrót na scenę ogłosił Phil Collins, który rok później rozpoczął serię koncertów pod szyldem "Not Dead Yet Tour" - od tytułu swojej autobiografii. W ramach trasy wokalista w czerwcu 2019 r. wystąpił na swoim pierwszym solowym koncercie w Polsce - na PGE Narodowym w Warszawie.



W stolicy towarzyszyli mu m.in. wspomniani Stuermer i Nicholas Collins. Wówczas mogliśmy zobaczyć, że problemy zdrowotne odcisnęły spore piętno na Philu Collinsie. Nie jest tajemnicą, że na skutek operacji kręgów szyjnych wokalista już od lat nie może zasiąść za perkusją. Na koncertach Collins pojawia się wspierając się laską, a całe występy przesiadywał na fotelu.

Najnowsze zdjęcia wokalisty mocno zaniepokoiły fanów - niespełna 70-letni Phil (okrągłe urodziny obchodził będzie 30 stycznia 2021 r.) transportowany był na wózku inwalidzkim.



Ze względu na pandemię koronawirusa zaplanowaną na jesień trasę "The Last Domino?" przełożono na kwiecień 2021 r. W sumie zaplanowano 19 występów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zdjęcie Phil Collins porusza się na wózku inwalidzkim / MEGA / The Mega Agency / Agencja FORUM

Zapytany o możliwość powrotu do studia z Genesis Phil Collins odpowiedział ostatnio, że nie ma na razie takich planów, ale "nigdy nie mów nigdy".