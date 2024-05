"Nim zajdzie słońce", nagrane przez Dodę i Smolastego, w bardzo krótkim czasie stało się jedną z popularniejszych współczesnych polskich piosenek o miłości. Singiel pokrył się podwójnym diamentem. Klip, który artyści wspólnie do niego nakręcili, osiągnął już ponad 81 milionów odtworzeń w serwisie YouTube. Wokaliści postanowili więc nagrać kontynuację tej historii, która 20 maja ukazała się oczom widzów.

Klip do "Nie żałuję" jest kontynuacją historii z "Nim zajdzie słońce"

Klip do piosenki "Nie żałuję" to prequel poruszającej historii z "Nim zajdzie słońce". Doda ponownie podjęła współpracę z Piotrem Zajączkowskim, który wyreżyserował oba teledyski. Chciała tym samym zachować ciągłość historii i optyczną spójność obrazu. Artystka wykorzystała w klipie wiele metafor, dzięki którym jest on uniwersalny, a każdy fan jest w stanie utożsamić się z przedstawioną historią. Dodzie od zawsze zależy na tym, aby widz mógł pobudzić swoją wyobraźnię dzięki jej twórczości.

Reklama

Wideo youtube

Co Doda chciała przekazać widzom w swoim nowym klipie?

Teledysk przedstawia przede wszystkim uczucie żalu po rozstaniu z bliską osobą. Doda przedstawiła w nim poczucie straty i krzywdy, które blokują przed pójściem na przód i zatrzymują człowieka w przeszłości. Cela jest symbolem zamknięcia się na przyszłość i na to, co nadchodzi. Bohaterka teledysku pokazuje jednak, że da się wyjść z takiej sytuacji. Wygrywa walkę z samą sobą i idzie na przód.

"Nie żałuję" jest swego rodzaju zamknięciem ery z płytą "Aquaria" dla Dody. To utwór poruszający tematykę złamanego serca. Wokalistka stara się pokazać widzom, że nie wolno oglądać się za siebie. Czas leczy rany, więc trzeba nauczyć się zostawiać przeszłość w tyle i iść do przodu przez życie, nie oglądając się za siebie.