Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment wykonania przeboju "Szampan i truskawki" ( sprawdź! ) z repertuaru Jacka Stachursky'ego z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" . W króla dance i łamacza kobiecych serc wcielił się Aleksander Sikora, a jego wykonanie na żywo oklaskiwał sam Stachursky. Jak wypadli w duecie?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Łamacz kobiecych serc w akcji Polsat

"Ja nie wstałem ze szczęścia. To jest według mnie twoje przełamanie, ten dzisiejszy odcinek. Byłeś tak przekonywujący, tak pięknie i prawdziwie prowadziłeś tę postać... Byłeś po prostu Stachurskym. Dziękuję ci" - skomentował Piotr Gąsowski, który w jury zasiada z Małgorzatą Walewską, Justyną Steczkowską i Stefano Terrazzino.

Po trzech odcinkach Aleksander Sikora zajmuje przedostatnie, siódme miejsce z dorobkiem 41 punktów. W stawce ośmiu uczestników zdecydowanie prowadzi Patricia Kazadi, która zgromadziła 142 pkt.

Jacek Stachursky gwiazdą imprezy Roztańczony PGE Narodowy

Dodajmy, że Jacek Stachursky w sobotę będzie świętował 30-lecie swojej kariery w ramach imprezy Roztańczony PGE Narodowy w Warszawie. Do stolicy zjadą największe gwiazdy muzyki latino, disco, dance, hip-hopu, popu, a nawet elektroniki. Na scenie pojawią się także m.in. Samantha Fox, The Kolors, Doda, Skolim, Akcent, Boys, Vix.N, Just 5, Łobuzy oraz Piękni i Młodzi.

Koncert będzie transmitowany będzie na antenie Polsatu od godz. 19:55. Dla tych, którzy chcą bawić się dłużej, transmisja od 23:00 w Polo TV.