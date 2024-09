Na nową muzykę od Lady Gagi fani musieli czekać aż cztery lata. Podczas trwającej pandemii wydała album "Chromatica", a potem świat się zatrzymał. Po skończeniu trasy "The Chromatica Ball" w 2022 roku gwiazda obiecała, że wróci. I nie rzuciła słów na wiatr, bo ogłosiła, że album "Harlequin" zostanie wydany w piątek, 27 września. Co więcej, projekt określiła mianem "LG 6.5", co udowadnia, że "Harlequin" ma być płynnym przejściem do jej siódmego albumu, którego premiera zaplanowana jest na luty.