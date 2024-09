W ten sposób powstały "Szczęście" z Belą Komoszyńską (Sorry Boys) , "Biały obłok" z Igorem Herbutem oraz "Wołosi" z Ralphem Kaminskim. Klipy do tych piosenek zebrały w sumie niemal 3 miliony odsłon.

"Cieszę, że udało nam się zaprosić do współpracy artystkę takiego formatu. Jest to wyjątkowe, że Ania tak entuzjastycznie zareagowała na zaproszenie i zaproponowała piękną linię wokalu" - opowiada Sebastian Karpiel-Bułecka .

"Wspieramy się z Pauliną i bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie do teledysku. Praca przed kamerą to jej żywioł, to dzięki niej te zdjęcia są tak intymne i spontaniczne" - podkreśla nowy juror "Must Be The Music" w Polsacie.