Nowa wersja piosenki "Moja i twoja nadzieja" ( sprawdź! ) powstała w ramach akcji #RazemDlaWas. Podobnie jak w 1997 roku, kiedy utwór stał się hymnem pomocy dla ofiar powodzi, tak i teraz do projektu dołączyły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

W nagraniu nowej wersji charytatywnie udział wzięli m.in.: Katarzyna Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Tomson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Reni Jusis, Sebastian Karpiel-Bułecka, Błażej Król, Tomek Makowiecki, Patrycja Markowska, Tomek Organek, Bovska, Kayah, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Ania Wyszkoni, Małgorzata Ostrowska, Natalia Niemen, Kasia Kowalska, Zbigniew Hołdys, Bela Komoszyńska (Sorry Boys), Barbara Wrońska, DIMoN, a także młodzi artyści: Oskar Cyms, Kathia, Arek Kłusowski, Wiktor Dyduła, Zalia, Meek, Oh Why?, Dawid Tyszkowski, Rubens i Piotr Zioła.