Fausto Aguilera (z pochodzenia Ekwadorczyk) - ojciec piosenkarki - był sierżantem w amerykańskiej armii. Z tego też powodu rodzina przyszłej gwiazdy wielokrotnie się przeprowadzała. Gdy Christina Aguilera miała 7 lat jej rodzice się rozwiedli. Wokalistka w późniejszych wywiadach wspominała ojca jako agresywnego i nadpobudliwego.



"Doświadczyłam mnóstwa nieprzyjemności, popychania, bicia, kłótni. Dorastając, nie czułam się bezpiecznie. Bezsilność to najgorsze uczucie na świecie" - mówiła stacji E!.



Ojciec kilkukrotnie próbował w kolejnych latach nawiązać kontakt z córką. Bezskutecznie. Aguilera uznała, że nie potrzebuje go w swoim życiu.

Christina Aguilera wróciła do traumatycznych wspomnień w nowym teledysku

Aguilera wróciła do wspomnień trudnego dzieciństwa w wydanym w zeszłym roku singlu "No Es Que Te Extrañe". Promował go teledysk współreżyserowany przez samą artystkę.

"Emocjonalnie naładowana ballada zamyka osobisty i urzekający album 'Aguilera'. Artystka zadbała o to, aby ballada ukazywała moc wokalu i głębię jej uczuć. Pierwszy akt utworu to czuła ballada z akompaniamentem gitary akustycznej, znakomicie zestawiona z intensywnym i porywającym, przyspieszonym drugim aktem" - czytamy w oficjalny opisie piosenki.



Wyreżyserowany wspólnie przez Mike'a Ho i Aguilerę oraz wyprodukowany przez Colina Randalla teledysk przedstawia kruchość życia i moc ludzkiego ducha. Dodając projektowi intymności, w wideo oglądamy młodą Aguilerę, która jest świadkiem wykorzystywania matki przez ojca.

Aguilera wróciła do latynoskich korzeni na płycie "Aguilera"

Projekt "Aguilera" odmienił wokalistkę zarówno osobiście, jak i zawodowo. Dzięki albumowi artystka otrzymała siedem nominacji do nagrody Latin Grammy, w tym dla utworu "Pa Mis Muchachas" z Becky G, Nicki Nicole i Nathy Peluso za nagranie roku oraz album roku.

Album "Aguilera" jest bezpośrednim sposobem uhonorowania latynoskich korzeni gwiazdy i jej dziedzictwa, które są źródłem dumy i inspiracji dla jej nowej muzyki. Nowy projekt, wyprodukowany przez uznanych kompozytorów i producentów Rafę Arcaute i Federico Vindvera. Aguilera współpracowała przy nim m.in. z Tini oraz Ozuną.