"Kobieta, którą jestem". Britney Spears wkrótce wyda drugą część autobiografii

24 października do księgarń trafiła autobiografia Britney Spears. Książka pod tytułem "Kobieta, którą jestem" została wydana nakładem Gallery Books, oddziału prestiżowego wydawnictwa Simon & Schuster. Autobiografia gwiazdy, reklamowana jako "odważna i zdumiewająco poruszająca opowieść o wolności, sławie, macierzyństwie, przetrwaniu, wierze i nadziei", zgodnie z prognozami okazała się jedną z najgłośniejszych i najchętniej komentowanych publikacji ostatnich miesięcy.

Na krótko przed premierą książki Spears ogłosiła, że jest w trakcie pisania jej kontynuacji. Gwiazda zamieściła na Instagramie krótki filmik z podróży prywatnym odrzutowcem, który opatrzyła wymownym podpisem. "Latam i piszę! Drugi tom ukaże się po premierze pierwszego" - oznajmiła wokalistka.

Teraz gwiazda ujawniła, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejną porcję jej zwierzeń. "Tom nr 2 wyjdzie w przyszłym roku. Przygotujcie się!" - napisała w mediach społecznościowych Spears. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Autobiografia Spears zdążyła już wywołać spore kontrowersje. Nazywana niegdyś Księżniczką Popu wokalistka na kartach książki opowiedziała m.in. o związku i rozstaniu z Justinem Timberlake'em. Gdy artystka zaszła z nim w nieplanowaną ciążę, ten nakłonił ją do poddania się aborcji.

"Powiedział, że nie jesteśmy gotowi na to, by mieć dziecko, że jesteśmy stanowczo za młodzi. Gdybym sama miała podjąć tę decyzję, nigdy bym tego nie zrobiła. Ale Justin był stanowczy, nie chciał zostać ojcem. Do dziś jest to jedna z najboleśniejszych rzeczy, jakich doświadczyłam w życiu" - wyznała piosenkarka.

W swoim pamiętniku artystka opowiedziała też o depresji poporodowej, przez którą miewała myśli samobójcze. Ze szczegółami opisała również horror, jaki przeżyła w trakcie sprawowanej nad nią przez ojca kurateli. Piosenkarka została ubezwłasnowolniona w 2008 roku wskutek poważnego kryzysu psychicznego. Kiedy w czasie rezydentury w Las Vegas odmówiła wykonania nowego układu tanecznego, została wysłana do izolatki na dwa miesiące.

"Gdy robiono mi badania krwi, byłam otoczona przez pielęgniarkę, ochroniarza i moją asystentkę. Czy byłam kanibalem? A może przestępcą napadającym na bank? Czy byłam dzikim zwierzęciem? Dlaczego traktowano mnie tak, jakbym miała za chwilę spalić to miejsce i zamordować ich wszystkich? Miałam wrażenie, że jestem poddawana rytualnym torturom. Byłam do tego stopnia dehumanizowana i infantylizowana, że traciłam samą siebie - kawałek po kawałku" - czytamy w autobiografii Spears.

