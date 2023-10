"Kobieta, którą jestem" to niezwykle osobista i poruszająca autobiografia księżniczki popu, w której Spears opisuje początki swojej kariery, drogę na szczyt i macierzyństwo. Nie obyło się jednak bez opisania tych ciemniejszych stron jej życia. Takich jak zmagania z problemami psychicznymi czy przetrwanie 13-letniej kurateli, jaką sprawował nad nią ojciec.

Jak poinformowała laureatka nagrody Grammy, jej autobiografia ukaże się na rynku także w formie audiobooka. Jednak piosenkarka nie podjęła się wyzwania przeczytania swoich wspomnień. W tej kwestii zaufała gwieździe filmu "Mój tydzień z Marilyn", Michelle Williams. To ona będzie narratorką historii Spears.

Reklama

"Ta książka to wyraz wielkiej pasji, miłości i wszystkich emocji, które mi towarzyszyły" - podkreśliła 41-letnia artystka w rozmowie z "People". "Ponowne przeżywanie tego wszystkiego było doświadczeniem bardzo emocjonalnym, a momentami rozdzierającym serce. Z tego powodu przeczytam tylko niewielki fragment mojego audiobooka. Jestem bardzo wdzięczna niesamowitej Michelle Williams, że zechciała przeczytać resztę" - dodała.

Wideo Britney Spears - Born To Make You Happy [HD 720p]

Aktorka, dla której będzie to pierwsza taka rola, nie kryła radości i przekazała wymowny wyraz wsparcia dla piosenkarki. "Stoję murem po stronie Britney" - oświadczyła w komunikacie opublikowanym przez magazyn "People".

Britney Spears w końcu ujawni wszystkie sekrety?

"'Kobieta, którą jestem' to odważna i zdumiewająco poruszająca opowieść o wolności, sławie, macierzyństwie, przetrwaniu, wierze i nadziei. Britney Spears po raz pierwszy opowiada własną historię na swoich zasadach" - czytamy w zapowiedzi książki, za którą stoi Wydawnictwo W.A.B. Anglojęzyczną wersję na polski przetłumaczyli Natalia Mętrak, Paweł Bravo, Marcin Wróbel i Piotr Grzegorzewski.

Najgorętsze kreacje Britney Spears 1 / 5 Britney Spears zna chyba każdy. Popularna gwiazda w swoim życiu nie tylko odnosiła wielkie sukcesy, ale też wywoływała skandale obyczajowe. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter

Spears miała otrzymać od wydawnictwa Simon & Schuster 15 mln dolarów za publikację swoich wspomnień. To jeden z najdroższych kontraktów w historii rynku wydawniczego. Taką samą kwotę za napisanie swojej biografii zainkasował były prezydent USA Bill Clinton. Rekord należy do Michelle i Baracka Obamów, którzy za dwie książki otrzymali łącznie 60 mln.



"Kobieta, którą jestem" pojawi się na półkach polskich księgarni 25 października, dzień po premierze anglojęzycznej wersji, zatytułowanej "The Woman in Me". Oryginalna wersja ma 288 stron.