Autorska kompozycja "Flamenco" ( sprawdź! ) Joanny Jakubas nawiązuje do iberyjskiego klimatu tańca, melodii granych z towarzyszeniem kastanietów i gitar, co potęguje atmosferę bliskości dwojga ludzi.



"Kobieta we flamenco jest niezależna i pewna siebie, a jednocześnie pełna delikatności i elegancji. W tym tańcu, podobnie jak w moim utworze, jej postać jest symbolem - poprzez swoje ruchy i gesty wyraża emocje i opowiada historię życia. Tańcząc flamenco nie trzeba słów, by wyrazić smutek, szczęście, miłość czy żal rozstania. We flamenco każdy gest, stuknięcie obcasem, każde spojrzenia ma znaczenie. To taniec, który uwalnia wewnętrzną moc kobiety i przekazuje ją dalej. Pisząc tę piosenkę, myślałam o wyjątkowych kobietach, które spotkałam na swojej drodze, o sile, która drzemie w nas wszystkich stukających obcasami" - opowiada Joanna Jakubas.

Joanna Jakubas porywa do tańca i uwalnia wewnętrzną moc kobiety

Piosenkarka kojarzona do tej pory przede wszystkim z muzyką klasyczną (sopran liryczny) niemal od zawsze była blisko flamenco. Tego tańca uczyła się też do jednego z przedstawień muzycznych, w którym brała udział.

Absolwentka Manhattan School Of Music i Royal College Of Music w Londynie w ostatnim czasie zaczęła tworzyć własne, bardziej popowe kompozycje. Przy produkcji pomagał Marek Kościkiewicz, pierwszy lider De Mono i kompozytor największych przebojów tej grupy. Utwór "Flamenco" miksowano i zmasterowano w Abbey Road Studios w Londynie.