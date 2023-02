Klaudia Magica (naprawdę nazywa się Klaudia Majkowska) jest związana z muzyką od najmłodszych lat. Po raz pierwszy stanęła na scenie już w 2009 roku, co pozwoliło jej obyć się z publicznością i zyskać doświadczenie sceniczne. Na kilka kolejnych lat Klaudia wyjechała do USA, gdzie m.in. studiowała Ekonomię i Nauki Polityczne na Uniwersytecie w Miami na Florydzie.

Nie porzuciła wówczas muzyki - współpracowała m.in. z Brandonem Marxem, synem Richarda Marxa, z którym w 2011 roku zagrała wspólny koncert w Chicago, a po nim serię koncertów klubowych z lokalnym zespołem muzycznym. Po zrobieniu dyplomu w Miami, Klaudia rozpoczęła międzynarodową karierę biznesową, jednak nie zapomniała o swojej największej pasji jaką jest bycie na scenie - pisała piosenki i szykowała się do autorskiego albumu.

W 2022 r. przyjęła zaproszenie na jubileuszowy koncert 40-lecia Pikniku Country w Mrągowie. Występ zapoczątkował już konkretne prace nad debiutanckim albumem, którego premiera przewidziana jest na 2023 rok.

W lipcu 2022 r. Magica wróciła do Mrągowa już w towarzystwie swojego zespołu, gdzie zagrała autorski koncert "This Is My Time" promujący świeżo wydany singel z czerwca 2022 roku. W listopadzie 2022 r. Klaudia wraz z zespołem wystąpiła jako support Ani Dąbrowskiej , przy wyprzedanym do ostatniego miejsca koncercie w warszawskiej Stodole.

Teraz wokalistka prezentuje nowy utwór "Dance Alone" z towarzyszącym mu teledyskiem.

"Bardzo chciałam zachować styl americany, którą kocham oraz zależało mi na tym by napisać tekst, który zachęci do tańca i zabawy. To tekst o tym, że nie chcę już tańczyć sama i jest dla mnie bardzo osobisty, bo był pewnego rodzaju manifestem swojej gotowości na związek po latach spędzonych jako zapracowana singielka. To również dosłownie zaproszenie wszystkich do tańca, bo przecież nikt nie chce tańczyć sam!" - podkreśla Klaudia Magica, której największymi inspiracjami muzycznymi są Lady Gaga, Shania Twain, Miley Cyrus, Pink oraz Beth Hart.

Utwór "Dance Alone" skomponował Robert Cichy , dwukrotny laureat Fryderyka za swoje autorskie płyty (2019 r. i 2021 r.), który udzielił się także jako instrumentalista - nagrał m.in. gitary akustyczne, basy i banjo. Ponadto w nagraniu singla udział wzięli: Krzysztof Zagajewski (gitara) i Konrad Kubalski (perkusja).

