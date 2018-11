Kiss: Ace Frehley i Bruce Kulick wrócili na jeden występ

Halloweenową niespodziankę przygotowała dla swoich fanów grupa Kiss.

Ace Frehley i Gene Simmons (Kiss) ponownie spotkali się na jednej scenie /Hannah Foslien /Getty Images

Szykujący się do pożegnalnej trasy koncertowej hardrockowcy z Kiss po raz ósmy ruszyli w rejs po Morzu Karaibskim pod szyldem Kiss Kruise.

Na statku poza główną gwiazdą pojawili się także m.in. byli gitarzyści Kiss: Ace Frehley i Bruce Kulick, oraz Vintage Trouble, The Dead Daisies, Lucifer, Magnetico i The New Roses.

Pierwszego dnia wyprawy (31 października) doszło do wspólnego występu Kiss, Frehleya i Kulicka.

"Życie jest pełne przypadków" - śmiał się Paul Stanley (wokal, gitara), zapowiadając ze sceny byłych gitarzystów, którzy dołączyli na akustyczny set.

Kiss Kruise zakończy się w poniedziałek 5 listopada na Bahamach.

Frehley był członkiem Kiss w latach 1973-1982, 1995, 1996-2002. Z kolei Kulick grał w tym zespole w latach 1984-96.

Obecnie liderów Gene'a Simmonsa (bas, wokal) i Paula Stanleya (gitara, wokal) wspierają na scenie gitarzysta Tommy Thayer i perkusista Eric Singer.

Przypomnijmy, że 18 czerwca 2019 r. Amerykanie po raz pierwszy wystąpią w Polsce. Koncert w ramach pożegnalnej trasy "End of the Road" odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Tauron Arenie Kraków.

Studyjną dyskografię grupy zamyka 20. album "Monster" z października 2012 r. Zespół wydał później jeszcze koncertówkę "Kiss Rock Vegas" (2016) oraz składanki "Kiss 40" (2014) i "Kissworld" (2017).

Kiss na całym świecie sprzedał ponad 75 mln płyt. W 2014 r. zespół został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.

Formacja słynie ze swoich koncertów, którym towarzyszy niezwykle efektowna oprawa z udziałem m.in. pirotechniki, podnoszoną perkusją czy dymiącymi gitarami. Muzycy znani są również ze swoich charakterystycznych makijaży i kostiumów scenicznych.

Paul Stanley to The Starchild, Gene Simmons - The Demon. Pod pseudonimem The Spaceman występuje Tommy Thayer (do 2002 r. był to Ace Frehley), a The Catman to Eric Singer (do 2004 r. był nim Peter Criss).