Kelly Clarkson po raz pierwszy spotkała Cher

Kelly Clarkson miała okazję osobiście poznać Cher, którą uważa za jedną ze swoich największych idolek.

Kelly Clarkson spełniła marzenie /Kevin Winter /Getty Images

Kelly Clarkson brała udział w corocznej gali Kennedy Center Honors. W trakcie jednego z wywiadów udzielanych na czerwonym wywiadzie amerykańska wokalistka zorientowała się, że słyszy głos Cher. Ta świadomość mocno ją zdekoncentrowała.

"Słyszę Cher, słyszę Cher" - szeptała Kelly Clarkson do rozmawiającego z nią dziennikarza. Amerykanka wyjawiła, że nigdy wcześniej nie spotkała Cher.

"Niczego nie rób! To mnie bardzo zdenerwuje. Zacznę płakać" - prosiła swojego rozmówcę spanikowana Clarkson.

Mimo to chwilę później doszło do spotkania dwóch pań, co rozemocjonowało Kelly Clarkson.

"Cześć, jestem Kelly Clarkson. Miło cię poznać. Jestem twoją wielką fanką. Oczywiście wszyscy tu są. Przestaję mówić. W porządku. Tak, jestem trochę... Bardzo się denerwuję" - mówiła swojej idolce Clarkson.

"Tak się cieszę, że mogę cię poznać" - powiedziała z kolei Cher.