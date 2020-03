Kehlani: Domowy teledysk "Toxic" z powodu koronawirusa. "Wypiłam trochę wina i zamknęłam się w pokoju"

Do sieci trafił nagrany podczas kwarantanny teledysk "Toxic" wokalistki Kehlani.

Kehlani wykorzystała kwarantannę na przygotowanie domowego teledysku /Kevin Mazur /Getty Images

24-letnia Kehlani w dorobku ma debiutancki album "SweetSexySavage" ze stycznia 2017 r. (singel "Distraction" był nominowany do Grammy) i kilka mixtape'ów.

Ostatni z nich - "While We Wait" z lutego 2019 r. - dotarł do 9. miejsca listy Billboardu. Amerykanka ma na koncie współpracę z m.in. Justinem Bieberem, G-Eazym, Cardi B, Eminemem, Charlie Puthem, Calvinem Harrisem, Stormzym, Zaynem, Keyshią Cole i Zeddem.

Wokalistka wypuściła też kilka nowych piosenek, które prawdopodobnie są szykowane na nowy materiał. Jedną z nich jest "Toxic", do której przygotowała domowy teledysk.

Wideo nakręciła w domu, gdy w związku z pandemią koronawirusa zalecana jest kwarantanna i unikanie zgromadzeń publicznych.

Clip Kehlani TOXIC (Quarantine Style)

"Wypiłam trochę wina i zamknęłam się w moim pokoju" - napisała Kehlani na Twitterze, dodając później, że całość przygotowania klipu zajęła jej raptem godzinę. "Dziękuję ci, czerwone wino" - podkreśliła żartem.

Kehlani ujawniła, że miała nawet datę premiery nowej płyty, ale na razie zdecydowała się opóźnić premierę, skupiając się nie na muzyce, lecz na tym, by być "dobrą obywatelką społeczeństwa".

Przypomnijmy, że wokalistka w marcu 2019 r. w domu urodziła córkę Adeyę Nomi. Ojcem dziecka jest gitarzysta Javie Young-White, z którym Kehlani rozstała się miesiąc po urodzeniu Adeyi. Później związała się z raperem YG, ale ten związek przetrwał raptem kilka miesięcy.