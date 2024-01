Kayax powstał w 2001 roku z inicjatywy Kayah i Tomasza "Tomika" Grewiśniego, którego można znać z grup Ahimsa i Houk. Pod szyldem Kayaxu działają managerska firma Kayax Tomasz Grewiński oraz wytwórnia Kayax Production.

Na szerokie wody firma wypłynęła w 2005 roku, kiedy to wydane zostały albumy "In the Room" Krzysztofa Kiljańskiego ( posłuchaj! ) oraz "Miasto mania" Marii Peszek ( posłuchaj! ). Kayax do tej pory współpracował z takimi artystami jak: Reni Jusis, Tomasz Ziętek, Nosowska, Reni Jusis, Brodka, Karaś/Rogucki czy Krzysztof Zalewski.

"Wytwórnia Kayax powstała, ponieważ nie czuliśmy się usatysfakcjonowani tym, co oferują rodzimi wydawcy. Był taki moment, kiedy wydawało się, że nic się nie dzieje na rynku w Polsce, że jest jakiś marazm" - mówiła Kayah o założeniu Kayaxu. "Mam zamiar być wydawcą, o jakim ja sama zawsze marzyłam: pełnym szacunku dla sztuki i jej twórców. To będzie wytwórnia dla artystów inteligentnych, niezależnych, poszukujących i nie poddających się muzyce biesiadnej" - tłumaczyła wtedy.

Kayah odchodzi z Kayaxu. Jest oświadczenie

Teraz Kayah poinformowała, że jej przygoda z Kayaxem się kończy. "Pragnę poinformować, że z dniem 2 stycznia 2024 r. uległa rozwiązaniu moja współpraca menadżerska z panem Tomaszem Grewińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Grewiński KAYAX. Od dnia 2 stycznia 2024 r. wszelkie moje działania artystyczne prowadziła będzie firma ArtRooijens" - czytamy w oświadczeniu.

"Jednocześnie wskazuję, że liczę na to, iż pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych zasadach. Odnośnie mojej współpracy z panem Tomaszem Grewińskim wydane zostanie oddzielne oświadczenie" - dodała.