Pierwsza od czterech lat płyta Behemotha ( posłuchaj! ) ujrzała światło dzienne 16 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Polsce dzięki Mystic Production). Przed premierą pomorska ekipa wypuściła utwory "The Deathless Sun", "Off To War!", "Ov My Herculean Exile" i "Thy Becoming Eternal".

Album "Opvs Contra Natvram" trafił na szczyt listy najlepiej sprzedających się płyt w Polsce, obecnie zajmuje drugie miejsce.



27 września Behemoth rozpoczął europejską część trasy "The European Siege Tour" razem z Arch Enemy, Carcass i Unto Others. W jej ramach 19 października zespoły wystąpią w Spodku w Katowicach.

Plakaty reklamujące nowy materiał ekipy Nergala pojawiły się m.in. na ulicach Warszawy. To zbulwersowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, które już wielokrotnie protestowało przeciwko działalności zespołu. Tym razem organizacja wystosowała apel "Stop bluźnierstwom!" skierowany do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Internetową petycję podpisało prawie 6900 osób. Akcję popiera m.in. historyk Sławomir Cenckiewicz, były członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.



"W ostatnich dniach ulice Warszawy zostały oklejone plakatami death-metalowego zespołu Behemoth. Zespół Adama Darskiego znanego pod pseudonimami 'Nergal' a niegdyś nawet 'Holocausto'", po raz kolejny postanowił splugawić święte wartości i wizerunki, tym razem kpiąc z Krzyża Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Postawimy kres kolejnej prowokacji tych marionetek szatana! Dołącz do apelu, aby te plakaty zniknęły z ulic Warszawy!" - czytamy.



"Słudzy diabła nie będą nam zaśmiecać miast! Po raz kolejny w przestrzeni publicznej dochodzi do manifestacji szatanizmu. Jako katolicy nie możemy pozwolić, aby nasze dzieci atakowane były tego rodzaju profanacjami, które odbierają świętości jej właściwą cześć. Zjednoczmy się, aby pokazać diabłu i jego sługom, że nie ma dla nich miejsca na ulicach naszych miast" - apelują twórcy petycji.

Organizacja oburzonych katolików przekonuje, że plakat "w bulwersujący sposób obraża chrześcijan", jest też "profanacją" i "splugawieniem" ważnych dla nich wartości.

