Katie Melua przyjechała do Polski. Promuje płytę "Album No. 8"

Katie Melua, ciesząca się niesłabnącą popularnością w Polsce, znów odwiedziła nasz kraj. Zagra tutaj trzy koncerty.

Katie Melua zmieniła się od ostatniej wizyty w Polsce /AKPA / AKPA

"Cudownie jest wracać do Polski. Odbiorcy mojej muzyki są tu wyjątkowi. Naprawdę dobrze tu być" - mówiła w jednym z wywiadów Katie Melua.



Wokalistka przyznała, że Polaków ceni przede wszystkim za ich gościnność. "Polska gościnność jest czymś pięknym. W Gruzji, z której pochodzę, to bardzo ważna cecha. Myślę, że w Polsce jest podobnie" - przyznała Melua.

Zapytana o ulubione polskie danie, piosenkarka zdecydowanie stwierdziła, że są to pierogi. "Pierogi są cudowne. Kocham pierogi! Tylko czuję się po nich strasznie pełna i muszę iść na siłownię" - stwierdziła z uśmiechem gruzińska wokalistka.

Teraz ponownie przyjechała do Polski, promować swoją najnowszą płytę "Album No. 8", której premiera odbędzie się 16 października.



Podczas wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN" zdradziła, że nad płytą pracowała w czasie pandemii. "Szalona sytuacja. Na szczęście udało się nagrać materiał z zespołem i orkiestrę w Tbilisi w styczniu i w lutym. Potem, na etapie miksowania materiału, zaczęła się pandemia, więc musieliśmy to robić wirtualnie" - przyznała.

Opowiedziała również o tym, jak wyglądała sytuacja w jej domu. Tata piosenkarki jest lekarzem rodzinnym w Londynie. "To było przerażające, bo działy się rzeczywiste rzeczy i byłam wdzięczna, że mogę się skupić na swojej pracy, nie martwić się tym, co się dzieje. Mój tata został wychowany w systemie sowieckim. Po powrocie do domu pytaliśmy go, czy wszystko w porządku, a on odpowiadał: 'przeżyłem Gruzję w latach 90., więc i teraz się uda'" - mówiła.

"Album No. 8" to połączenie muzyki klasycznej i jazzu. "Pochodzę z Gruzji, gdzie mamy bardzo bogate dziedzictwo kulturowe, trochę poetyckie i chciałam trochę tej poezji wnieść w moją płytę. Moje płyty często skupiają się na miłości, są bardzo melodyjne, ale jeśli chodzi o pisanie tekstów, sporo się nauczyłam i to starałam się pokazać na tej płycie. Staram się też być bardzo szczera, jeśli chodzi o miłość" - skomentowała wokalistka.

Katie Melua zagra w Polsce trzy koncerty: 7 października w Gdyni, dzień później w Warszawie oraz 9 października we Wrocławiu.