Kate Bush z niespodzianką dla fanów. Zostawiła im sekretne wiadomości

Pierwsza wersja "How To Be Invisible: Selected Lyrics" ukazała się w 2019 r. Wówczas była to pozycja raczej dla koneserów. Jednak od 2022 r. Kate Bush przeżywa renesans swojej popularności. Stało się to po tym, jak w czwartym sezonie serialu "Stranger Things" jej piosenka "Running Up That Hill" z 1985 r. była motywem przewodnim. Utwór trafił na szczyty list przebojów, a do tego na wyższe miejsca, niż w chwili premiery.

Być może w odpowiedzi na wzmożone zainteresowanie, 64-latnia Bush zdecydowała się wykorzystać swoje powtórne pięć minut i wkrótce na rynku pojawi się odświeżona wersja wspomnianej książki. Publikacja, tym razem w miękkiej, a nie twardej okładce, z nowym wstępem napisanym przez gwiazdę, trafi na półki brytyjskich księgarni 6 kwietnia, a amerykańskich - 9 maja.

Transza z autografem ma pewien dodatkowy wabik. "Kate napisała również wiadomość niewidzialnym atramentem w bardzo małej liczbie egzemplarzy z autografem, które zostaną rozesłane losowo. Szczęśliwcy ujrzą notki, kiedy umieszczą stronę z podpisem w świetle ultrafioletowym" - dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej piosenkarki.

